2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Pro/Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. AirFloss Pro/Ultra****, ağız gargarası veya su ile birlikte kullanılabilir ve diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Pro/Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. AirFloss Pro/Ultra****, ağız gargarası veya su ile birlikte kullanılabilir ve diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** Tüm faydaları görün
2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Pro/Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. AirFloss Pro/Ultra****, ağız gargarası veya su ile birlikte kullanılabilir ve diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Pro/Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. AirFloss Pro/Ultra****, ağız gargarası veya su ile birlikte kullanılabilir ve diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** Tüm faydaları görün
AirFloss Ultra - Diş arası temizleyicisi
Toplam:
AirFloss Pro/Ultra uygulandığı alanlardaki plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder.***
Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlarımızı mümkün kılan, hava ile ağız gargarasını veya suyu bir araya getirerek dişlerin arasını ve diş etlerini etkili ancak nazik şekilde temizleyen benzersiz teknolojimizdir.
Diş arası temizliği genel ağız sağlığı için çok önemlidir. AirFloss Pro/Ultra dişlerin arasını daha derinlemesine temizlemek için kolay bir yol sunar ve sağlıklı bir alışkanlık oluşturmaya yardımcı olur.
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra'nın diş eti sağlığını iyileştirmede diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** İki hafta kadar kısa bir sürede dişi eti sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.
AirFloss Pro/Ultra ile tüm ağzı temizlemek her gün 60 saniyeden daha kısa sürer. Püskürtme sıklığını (tek, çift veya üçlü) seçin ve sürekli otomatik püskürtme için aktivasyon düğmesini basılı tutun ya da manuel püskürtme modu için düğmeye basıp bırakın.
Sap kısmındaki hazneyi ağız gargarası veya suyla doldurun ve ardından dişinize doğru tutup düğmeye basın. Son derece ferah bir deneyim elde etmek ve antimikrobiyal faydalardan yararlanmak için ağız gargarası ile kullanın.
Fırçanın ulaşamadığı alanlardaki plağı nazik şekilde yok eden Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, dişlerinizin arasında çürük oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Yeni AirFloss Pro/Ultra yüksek performanslı başlık, hava ve mikro damla teknolojimizin gücünü artırarak çok daha etkili ve verimli bir şekilde çalışır.
AirFloss Pro/Ultra'nın güçlü spreyi, aktivasyon düğmesine her bastığınızda tek, çift veya üçlü püskürtmeler uygulayacak şekilde özelleştirilebilir.
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