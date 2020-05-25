  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Sonicare AirFloss Ultra

    AirFloss Ultra - Diş arası temizleyicisi

    HX8438/01
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    Sonicare
    • 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz* 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz* 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
      -{discount-value}

      Philips Sonicare AirFloss Ultra AirFloss Ultra - Diş arası temizleyicisi

      HX8438/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

      AirFloss Pro/Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. AirFloss Pro/Ultra****, ağız gargarası veya su ile birlikte kullanılabilir ve diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      Philips Sonicare AirFloss Ultra AirFloss Ultra - Diş arası temizleyicisi

      2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

      AirFloss Pro/Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. AirFloss Pro/Ultra****, ağız gargarası veya su ile birlikte kullanılabilir ve diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** Tüm faydaları görün

      2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

      AirFloss Pro/Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. AirFloss Pro/Ultra****, ağız gargarası veya su ile birlikte kullanılabilir ve diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,99 TL

      Philips Sonicare AirFloss Ultra AirFloss Ultra - Diş arası temizleyicisi

      2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

      AirFloss Pro/Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. AirFloss Pro/Ultra****, ağız gargarası veya su ile birlikte kullanılabilir ve diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör AirFloss Pro/Ultra

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        AirFloss Ultra

        AirFloss Ultra

        AirFloss Ultra - Diş arası temizleyicisi

        Toplam:

        2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

        Düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için tasarlandı

        • 2 başlık
        Plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder***

        Plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder***

        AirFloss Pro/Ultra uygulandığı alanlardaki plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder.***

        Hava ve mikro damla teknolojisi

        Hava ve mikro damla teknolojisi

        Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlarımızı mümkün kılan, hava ile ağız gargarasını veya suyu bir araya getirerek dişlerin arasını ve diş etlerini etkili ancak nazik şekilde temizleyen benzersiz teknolojimizdir.

        Sağlıklı bir alışkanlığa başlamak için kolay bir yol

        Sağlıklı bir alışkanlığa başlamak için kolay bir yol

        Diş arası temizliği genel ağız sağlığı için çok önemlidir. AirFloss Pro/Ultra dişlerin arasını daha derinlemesine temizlemek için kolay bir yol sunar ve sağlıklı bir alışkanlık oluşturmaya yardımcı olur.

        Diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır**

        Diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır**

        Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra'nın diş eti sağlığını iyileştirmede diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** İki hafta kadar kısa bir sürede dişi eti sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

        Yalnızca 60 saniye sürer: Dişinize Tutun, Basın ve Temizleyin!

        Yalnızca 60 saniye sürer: Dişinize Tutun, Basın ve Temizleyin!

        AirFloss Pro/Ultra ile tüm ağzı temizlemek her gün 60 saniyeden daha kısa sürer. Püskürtme sıklığını (tek, çift veya üçlü) seçin ve sürekli otomatik püskürtme için aktivasyon düğmesini basılı tutun ya da manuel püskürtme modu için düğmeye basıp bırakın.

        Ferah ve temiz bir ağız ile gün boyu tam güven

        Ferah ve temiz bir ağız ile gün boyu tam güven

        Sap kısmındaki hazneyi ağız gargarası veya suyla doldurun ve ardından dişinize doğru tutup düğmeye basın. Son derece ferah bir deneyim elde etmek ve antimikrobiyal faydalardan yararlanmak için ağız gargarası ile kullanın.

        Dişlerin arasındaki çürükleri önlemeye yardımcı olur

        Dişlerin arasındaki çürükleri önlemeye yardımcı olur

        Fırçanın ulaşamadığı alanlardaki plağı nazik şekilde yok eden Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, dişlerinizin arasında çürük oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

        Yüksek performanslı başlık

        Yüksek performanslı başlık

        Yeni AirFloss Pro/Ultra yüksek performanslı başlık, hava ve mikro damla teknolojimizin gücünü artırarak çok daha etkili ve verimli bir şekilde çalışır.

        Üçlü püskürtme özelleştirme ayarları

        Üçlü püskürtme özelleştirme ayarları

        AirFloss Pro/Ultra'nın güçlü spreyi, aktivasyon düğmesine her bastığınızda tek, çift veya üçlü püskürtmeler uygulayacak şekilde özelleştirilebilir.

        Teknik Özellikler

        • Servis

          Garanti
          2 yıllık sınırlı garanti

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          • Gri hareli beyaz
          • Gri

        • Kullanım kolaylığı

          Gövde
          İnce, ergonomik tasarım
          Şarj göstergesi
          Fırça gövdesi üzerindeki LED ışıklar şarj düzeyini gösterir
          Başlık aparatı
          Kolayca takılıp çıkarılır
          Pil Ömrü
          1-3 hafta*****

        • Teknik özellikler

          Pil
          Şarj edilebilir
          Pil tipi
          Lityum İYON
          Şarj olma süresi
          Tam şarj için 24 saat

        • Temizleme performansı

          Performans
          Plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder**
          Sağlık açısından faydalı
          • Tüm ağzı 60 saniyede temizler
          • Diş eti sağlığını 2 haftada iyileştirir*
          Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar
          • Diş ipi kadar etkili
          • diş eti sağlığını iyileştirmek için
          • plağı azaltmak için
          • diş eti kanamasını azaltmak için
          Özelleştirilebilir ayarlar
          • Otomatik püskürtme veya manuel püskürtme
          • Tek/çift/üçlü püskürtme***
          En iyi sonuçlar için
          Başlığı her 6 ayda bir değiştirin

        • Güç

          Gerilim
          Voltaj ayarlı şarj cihazı

        • Dahil olan ürünler

          Şarj cihazı
          1
          AirFloss Pro/Ultra sapı
          1
          AirFloss Pro/Ultra başlığı
          2

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Regulatory information
              Manufacturer address
              Product risks
              • veya para iadesi
              • * Hafif ila orta derecede diş eti iltihabı olan hastalarda normal diş fırçası ve antimikrobiyal ağız gargarası ile birlikte kullanıldığında; AirFloss, düzenli olarak diş ipi kullanmayanların, sağlıklı bir günlük diş arası temizleme alışkanlığı geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Destek sekmesinin altındaki Soru-Cevap bölümüne göz atın.
              • * * Uygulanan alanlarda; Laboratuvar çalışmasında elde edilmiştir, gerçek ağız uygulamalarından alınan sonuçlar değişiklik gösterebilir
              • * * *AirFloss Ultra ve Pro aynı üründür ancak ülke veya kanala bağlı olarak farklı isimler kullanılabilir.
              • * * * * kullanılan püskürtme ayarına bağlı olarak
              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Özel promosyonlar ve kuponlar

              Ürün lansmanları

              İpuçları ve öneriler

              Bültenimize abone olun

              * Bu alan gereklidir
              *

              *

              Bu ne anlama geliyor?
              *

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              İadeler
              Sipariş Takibi

              Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

              I understand

              You are about to visit a Philips global content page

              You are about to visit the Philips USA website.

              Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.