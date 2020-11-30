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    Philips Sonicare AirFloss Ultra

    Diş arası başlıkları

    HX8032/07
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    Sonicare
    • 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz* 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz* 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
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      Philips Sonicare AirFloss Ultra Diş arası başlıkları

      HX8032/07
      Genel Derecelendirme / 5

      2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

      AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 89,99 TL

      Philips Sonicare AirFloss Ultra Diş arası başlıkları

      2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

      AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. Tüm faydaları görün

      2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

      AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 89,99 TL

      Philips Sonicare AirFloss Ultra Diş arası başlıkları

      2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

      AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        AirFloss Ultra

        AirFloss Ultra

        Diş arası başlıkları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

        Düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için tasarlandı

        • 2 başlık
        Plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder***

        Plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder***

        AirFloss Pro/Ultra uygulandığı alanlardaki plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder.***

        Hava ve mikro damla teknolojisi

        Hava ve mikro damla teknolojisi

        Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlarımızı mümkün kılan, hava ile ağız gargarasını veya suyu bir araya getirerek dişlerin arasını ve diş etlerini etkili ancak nazik şekilde temizleyen benzersiz teknolojimizdir.

        Sağlıklı bir alışkanlığa başlamak için kolay bir yol

        Sağlıklı bir alışkanlığa başlamak için kolay bir yol

        Diş arası temizliği genel ağız sağlığı için çok önemlidir. AirFloss dişlerin arasını daha derinlemesine temizlemek için kolay bir yol sunarak sağlıklı bir alışkanlık oluşturmaya yardımcı olur.

        Diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır**

        Diş eti sağlığı için diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır**

        Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra'nın diş eti sağlığını iyileştirmede diş ipi kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.** İki hafta kadar kısa bir sürede dişi eti sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

        Dişlerin arasındaki çürükleri önlemeye yardımcı olur

        Dişlerin arasındaki çürükleri önlemeye yardımcı olur

        Fırçanın ulaşamadığı alanlardaki plağı nazik şekilde yok eden Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra, dişlerinizin arasında çürük oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

        Yüksek performanslı başlık

        Yüksek performanslı başlık

        Yeni AirFloss Pro/Ultra yüksek performanslı başlık, hava ve mikro damla teknolojimizin gücünü artırarak çok daha etkili ve verimli bir şekilde çalışır.

        Üçlü püskürtme özelleştirme ayarları

        Üçlü püskürtme özelleştirme ayarları

        AirFloss Pro/Ultra'nın güçlü spreyi, aktivasyon düğmesine her bastığınızda tek, çift veya üçlü püskürtmeler uygulayacak şekilde özelleştirilebilir.

        Teknik Özellikler

        • Dahil olanlar

          AirFloss Ultra başlık
          2

        • Kullanım kolaylığı

          Başlık aparatı
          Kolayca takılıp çıkarılır

        • Temizleme performansı

          En iyi sonuçlar için
          Başlığı her 6 ayda bir değiştirin

        • Tasarım ve kaplama

          Başlık rengi
          Gri

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            • * Hafif ila orta derecede diş eti iltihabı olan hastalarda normal diş fırçası ve antimikrobiyal ağız gargarası ile birlikte kullanıldığında; AirFloss, düzenli olarak diş ipi kullanmayanların, sağlıklı bir günlük diş arası temizleme alışkanlığı geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Destek sekmesinin altındaki Soru-Cevap bölümüne göz atın.
            • * * Uygulanan alanlarda; Laboratuvar çalışmasında elde edilmiştir, gerçek ağız uygulamalarından alınan sonuçlar değişiklik gösterebilir
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