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  • 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
  • 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
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  • 2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

Üretimden kaldırıldı

Philips Sonicare AirFloss UltraDiş arası başlıkları

HX8032/07

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için tasarlandı

2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*

  • 2 başlık

Plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder***

Plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder***

AirFloss Pro/Ultra uygulandığı alanlardaki plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder.***

Hava ve mikro damla teknolojisi

Hava ve mikro damla teknolojisi

Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlarımızı mümkün kılan, hava ile ağız gargarasını veya suyu bir araya getirerek dişlerin arasını ve diş etlerini etkili ancak nazik şekilde temizleyen benzersiz teknolojimizdir.

Sağlıklı bir alışkanlığa başlamak için kolay bir yol

Sağlıklı bir alışkanlığa başlamak için kolay bir yol

Diş arası temizliği genel ağız sağlığı için çok önemlidir. AirFloss dişlerin arasını daha derinlemesine temizlemek için kolay bir yol sunarak sağlıklı bir alışkanlık oluşturmaya yardımcı olur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

13/04/2021

Türkiye

Türkiye

Tavsiye

2 denemede ağzımın tadı yerine geldi. İnanılmaz bir ürün

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AirFloss Ultra HX8032/07 Diş arası başlıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AirFloss Ultra HX8032/07 Diş arası başlıkları için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. Hafif ila orta derecede diş eti iltihabı olan hastalarda normal diş fırçası ve antimikrobiyal ağız gargarası ile birlikte kullanıldığında; AirFloss, düzenli olarak diş ipi kullanmayanların, sağlıklı bir günlük diş arası temizleme alışkanlığı geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Destek sekmesinin altındaki Soru-Cevap bölümüne göz atın.

  2. * Uygulanan alanlarda; Laboratuvar çalışmasında elde edilmiştir, gerçek ağız uygulamalarından alınan sonuçlar değişiklik gösterebilir

  3. veya para iadesi