2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
2 başlık
AirFloss Pro/Ultra uygulandığı alanlardaki plağı %99,9'a varan oranlarda yok eder.***
Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlarımızı mümkün kılan, hava ile ağız gargarasını veya suyu bir araya getirerek dişlerin arasını ve diş etlerini etkili ancak nazik şekilde temizleyen benzersiz teknolojimizdir.
Diş arası temizliği genel ağız sağlığı için çok önemlidir. AirFloss dişlerin arasını daha derinlemesine temizlemek için kolay bir yol sunarak sağlıklı bir alışkanlık oluşturmaya yardımcı olur.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Rayki
13/04/2021
Türkiye
Tavsiye
2 denemede ağzımın tadı yerine geldi. İnanılmaz bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AirFloss Ultra HX8032/07 Diş arası başlıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AirFloss Ultra HX8032/07 Diş arası başlıkları için yapılmıştır
Hafif ila orta derecede diş eti iltihabı olan hastalarda normal diş fırçası ve antimikrobiyal ağız gargarası ile birlikte kullanıldığında; AirFloss, düzenli olarak diş ipi kullanmayanların, sağlıklı bir günlük diş arası temizleme alışkanlığı geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen Destek sekmesinin altındaki Soru-Cevap bölümüne göz atın.
* Uygulanan alanlarda; Laboratuvar çalışmasında elde edilmiştir, gerçek ağız uygulamalarından alınan sonuçlar değişiklik gösterebilir
veya para iadesi