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2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. Tüm faydaları görün
2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 haftada daha sağlıklı diş etleri garanti ediyoruz*
AirFloss Ultra, düzenli olarak diş ipi kullanmayanlar için diş aralarını etkili bir şekilde temizlemenin en kolay yoludur. Tüm faydaları görün