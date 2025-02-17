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    • Hassas dişler için fırça başlığı Hassas dişler için fırça başlığı Hassas dişler için fırça başlığı

      Philips Sonicare Sensitive 2'li fırça başlıkları

      HX6052/87

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Hassas dişler için fırça başlığı

      Bu hassas Philips Sonicare yedek fırça başlığıyla plağı nazik ve etkili bir şekilde temizleyin. Fırça başlığı, diş ve diş etlerine nazik şekilde davranırken plağın zahmetsizce giderilmesini sağlar. Olağanüstü günlük temizlik.

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      Philips Sonicare Sensitive 2'li fırça başlıkları

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      Sensitive

      2'li fırça başlıkları

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      Hassas dişler için fırça başlığı

      Hassas dişler için nazik ve etkili bir temizlik

      • Hassas ve etkili temizlik
      • 10 kat daha fazla plağı yok eder*
      • Ekstra yumuşak
      • 2'li paket
      Hassas dişler ve diş etleri için nazik ve etkili temizlik

      Hassas dişler ve diş etleri için nazik ve etkili temizlik

      Derinlemesine temizlik hassas dişler ve diş etleri için de nazik bir şekilde mümkün. Bu fırça başlığı, her bir fırça darbesinin nazik olmasını sağlayan uzun, ince, ultra yumuşak fırça kıllarıyla benzersiz bir tasarıma sahiptir.

      Ulaşılması zor bölgelerde 10 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

      Ulaşılması zor bölgelerde 10 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

      Yoğun şekilde dizilmiş 3000'den fazla fırça kılıyla bu fırça başlığı, manuel diş fırçasına göre ulaşılması zor bölgelerde bile 10 kata kadar daha fazla plağı temizlemenize yardımcı olur.

      Kanıtlanmış Sonicare teknolojisi

      Kanıtlanmış Sonicare teknolojisi

      Milyonlarca kişinin tercih ettiği temizliği deneyimleyin. Philips Sonicare diş fırçaları, dakikada 62.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde temizler ve dişlerinizi ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.

      Etkili ağız bakımı sağladığı kanıtlanmıştır

      Etkili ağız bakımı sağladığı kanıtlanmıştır

      Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları titizlikle tasarlanır ve klinik testlerden geçirilir. Böylece kalite, güvenlik ve performans açısından en yüksek standardı karşıladıklarından emin olabilirsiniz.

      BrushSync hatırlatmalarıyla daima en iyi fırçalama performansı

      BrushSync hatırlatmalarıyla daima en iyi fırçalama performansı

      Fırça başlıklarının etkisinin üç ay sonra azalmaya başladığını biliyor muydunuz? Diş hekimleri fırça başlığınızı düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye eder. Bu nedenle Philips Sonicare diş fırçaları BrushSync teknolojisine sahiptir. Ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmenin zamanı geldiğinde hatırlatmada bulunur.

      Tüm Philips Sonicare takılıp çıkarılabilir diş fırçası gövdelerine uyar.

      Tüm Philips Sonicare takılıp çıkarılabilir diş fırçası gövdelerine uyar.

      Bu fırça başlığı tüm Philips Sonicare elektrikli diş fırçalarıyla uyumludur.** Kolayca takıp çıkartarak zahmetsizce değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.

      %70 biyo-bazlı plastikten üretilmiştir

      %70 biyo-bazlı plastikten üretilmiştir

      Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo-bazlıdır.***

      Kağıt bazlı geri dönüştürülebilir ambalaj

      Kağıt bazlı geri dönüştürülebilir ambalaj

      Tüm fırça başlıklarımız, alt yapısı bulunan tesisler tarafından geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajlarda sunulur.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Beyaz
        Fırçanın yumuşaklık derecesi
        Ekstra yumuşak
        Fırça başlığı değiştirme hatırlatması
        Mavi fırça kıllarının renginin solması
        Boyut
        Standart
        Akıllı Fırça Başlığı Algılaması
        Evet

      • Uyumluluk

        Fırça başlığı sistemi
        Takılıp çıkarılabilir
        Şunun için uygun değildir:
        Philips One

      • Dahil olan ürünler

        Fırça başlıkları
        2 S2 Hassas

      • Kalite ve performans

        Değiştirme
        Her 3 ayda bir
        Test edildi
        (optimum kullanım için)
        Avantaj
        Nazik temizlik

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • manuel bir diş fırçasına kıyasla.
      • *Philips One fırça gövdeleriyle uyumlu değildir.
      • **kütle dengesi esasına dayalı olarak fırça başlığının plastiğine ayrılmıştır.

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