HX6032/90
Özellikle çocuklar için üretilmiş fırça başlığı
Bu Philips Sonicare for Kids yedek fırça başlığıyla çürükleri önleyin ve kendinden emin bir gülümsemeye kavuşun. 3 yaş ve üstü çocuklar için nazik, eksiksiz ve ilgi çekici temizlik.Tüm faydaları görün
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2'li fırça başlıkları
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Çocuğunuzun sağlıklı diş fırçalama alışkanlıkları geliştirirken ve çürüklerden kaçınırken konfordan ödün vermeyeceğinden emin olabilirsiniz. Philips Sonicare for Kids fırça başlıkları, yanaklar ve diş etlerinde daha yumuşak ve nazik bir his için kauçuk kalıplara sahiptir.
Milyonlarca kişinin tercih ettiği temizliği deneyimleyin. Philips Sonicare diş fırçaları, dakikada 62.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde temizler ve dişlerinizi ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.
Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları titizlikle tasarlanır ve testlerden geçirilir. Böylece kalite, güvenlik ve performans açısından en yüksek standardı karşıladıklarından emin olabilirsiniz.
Sonic teknolojimiz, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak ve fırçalama tekniğini mükemmelleştirmek için çocuğunuzun diş fırçalamaya harcadığı sınırlı süreden en yüksek verimi almanızı sağlar.
Bu fırça başlığı minik ağızları özenle temizlemek için tasarlanmıştır. Hassas temizlik için yumuşak fırça kılları, çocuğunuzun dişlerine uyması için kıvrımlı fırça profili ve ağız içinde ekstra rahatlık için yumuşak kauçuk arka kısma sahiptir. Ayrıca 7 yaş ve üzeri çocuklar için standart boyda mevcuttur.
Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo-bazlıdır.***
Tüm fırça başlıklarımız, alt yapısı bulunan tesisler tarafından geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajlarda sunulur.
Tasarım ve kaplama
Uyumluluk
Dahil olan ürünler
Kalite ve performans
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