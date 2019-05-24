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    • Özellikle çocuklar için üretilmiş fırça başlığı Özellikle çocuklar için üretilmiş fırça başlığı Özellikle çocuklar için üretilmiş fırça başlığı

      Philips Sonicare For Kids 2'li fırça başlıkları

      HX6032/90

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Özellikle çocuklar için üretilmiş fırça başlığı

      Bu Philips Sonicare for Kids yedek fırça başlığıyla çürükleri önleyin ve kendinden emin bir gülümsemeye kavuşun. 3 yaş ve üstü çocuklar için nazik, eksiksiz ve ilgi çekici temizlik.

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      Philips Sonicare For Kids 2'li fırça başlıkları

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      For Kids

      2'li fırça başlıkları

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      Özellikle çocuklar için üretilmiş fırça başlığı

      3 yaş üstü çocuklar için çürüklere karşı koruma

      • Hassas ve etkili temizlik
      • 3 yaş ve üzeri çocuklar için
      • Yumuşak
      • 2'li paket
      Büyüyen gülümsemeleri koruyan hassas temizlik

      Büyüyen gülümsemeleri koruyan hassas temizlik

      Çocuğunuzun sağlıklı diş fırçalama alışkanlıkları geliştirirken ve çürüklerden kaçınırken konfordan ödün vermeyeceğinden emin olabilirsiniz. Philips Sonicare for Kids fırça başlıkları, yanaklar ve diş etlerinde daha yumuşak ve nazik bir his için kauçuk kalıplara sahiptir.

      Kanıtlanmış Sonicare teknolojisi

      Kanıtlanmış Sonicare teknolojisi

      Milyonlarca kişinin tercih ettiği temizliği deneyimleyin. Philips Sonicare diş fırçaları, dakikada 62.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde temizler ve dişlerinizi ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.

      Etkili ağız bakımı sağladığı kanıtlanmıştır

      Etkili ağız bakımı sağladığı kanıtlanmıştır

      Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları titizlikle tasarlanır ve testlerden geçirilir. Böylece kalite, güvenlik ve performans açısından en yüksek standardı karşıladıklarından emin olabilirsiniz.

      Birkaç saniye içinde üstün temizlik

      Birkaç saniye içinde üstün temizlik

      Sonic teknolojimiz, sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak ve fırçalama tekniğini mükemmelleştirmek için çocuğunuzun diş fırçalamaya harcadığı sınırlı süreden en yüksek verimi almanızı sağlar.

      3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur

      3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur

      Bu fırça başlığı minik ağızları özenle temizlemek için tasarlanmıştır. Hassas temizlik için yumuşak fırça kılları, çocuğunuzun dişlerine uyması için kıvrımlı fırça profili ve ağız içinde ekstra rahatlık için yumuşak kauçuk arka kısma sahiptir. Ayrıca 7 yaş ve üzeri çocuklar için standart boyda mevcuttur.

      %70 biyo-bazlı plastikten üretilmiştir

      %70 biyo-bazlı plastikten üretilmiştir

      Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo-bazlıdır.***

      Kağıt bazlı geri dönüştürülebilir ambalaj

      Kağıt bazlı geri dönüştürülebilir ambalaj

      Tüm fırça başlıklarımız, alt yapısı bulunan tesisler tarafından geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajlarda sunulur.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Beyaz/Mavi
        Fırçanın yumuşaklık derecesi
        Yumuşak
        Boyut
        Kompakt

      • Uyumluluk

        Fırça başlığı sistemi
        Takılıp çıkarılabilir
        Şunun için uygun değildir:
        Philips One

      • Dahil olan ürünler

        Fırça başlıkları
        3 yaş üzeri Çocuklar için 2 adet

      • Kalite ve performans

        Değiştirme
        Her 3 ayda bir
        Test edildi
        (optimum kullanım için)
        Avantaj
        Nazik temizlik

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • kütle dengesi esasına dayalı olarak fırça başlığının plastiğine ayrılmıştır.

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