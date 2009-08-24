Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.