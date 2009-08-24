2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS7500/12
Evinizde sinemanın tüm gücünü hissedin
Bu sistem, yüksek kaliteli alüminyum ve metal kaplamaya sahip şık bir tasarım içinde yüksek çözünürlüklü görüntüler ve surround ses sağlar. Hoparlörler, evinizde sinema deneyimi yaşamanız için yüksek çözünürlüklü surround ses verir.
Blu-ray Disk oynatma
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'ın duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.
Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.
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