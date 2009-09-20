Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştiğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.