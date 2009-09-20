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Üretimden kaldırıldı

2.1 Ev sineması

HTS7200/12

Her ses ayrıntısında netlik

Alüminyum ve cam içine yerleştirilmiş bu şık Blu-ray ev sineması ile yeni HD deneyiminin bir parçası olun. Yüksek kaliteli hoparlörleri içine yerleştirilmiş olan yumuşak konik tweeter'lar üstün ses netliği sağlar. Film izlemek asla eskisi gibi olmayacak.

Tüm avantajları görüntüleyin

Blu-ray Disk oynatma ile

Her ses ayrıntısında netlik

  • Blu-ray Disk oynatma

Saf ses çıkışı ve konuşmaların netliği için yumuşak dome tweeter'lar

Saf ses çıkışı ve konuşmaların netliği için yumuşak dome tweeter'lar

Yumuşak Dome Tweeter'lar son derece net yüksek ve orta frekans ses üreterek hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artırır.

Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör

Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştiğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.

MP3 müziğe hayat veren FullSound™

MP3 müziğe hayat veren FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış MP3 müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan CD müziği deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisini (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış MP3 müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.

Teknik Özellikler

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