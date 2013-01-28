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Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
5.1 Ev sineması
Toplam:
Bas refleks sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.
HDMI Hub, oyun konsolunuz veya HD set üstü kutunuz gibi diğer cihazları ev sineması sisteminize kolayca bağlamanıza imkan veren ek HDMI bağlantı noktaları sağlar. Cihazlarınızı HDMI Hub aracılığıyla bağlayarak, eğlencenin her anında yüksek çözünürlükte ses ve görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.
Smart TV'ye sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.
Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini kontrol etmenize olanak sağlar.
Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.
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