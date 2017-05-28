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Üretimden kaldırıldı

5.1 Ev sineması

HTS5593/40

4.2

| (5) İncelemeler

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sesin tutkusu

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

  • Çift Bas Sesi

  • 3D Blu-ray

Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel

Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel

Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini kontrol etmenize olanak sağlar.

Çevrimiçi hizmetlere ve multimedyaya TV'nizden erişmeniz için Smart TV

Çevrimiçi hizmetlere ve multimedyaya TV'nizden erişmeniz için Smart TV

Smart TV'ye sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

5

İncelemeler

4
2
1

28/05/2017

Türkiye

Türkiye

On Numara beş yıldız 24 ayar altın diyorum

Tavsiye ederim şahane tasarım ve performans süper hiç arıza olmadı yaklaşık olarak 4 yıl oldu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

05/12/2013

Türkiye

Türkiye

ÜRÜNÜN AKSESUARLARI

Kullanım kitabında yazılı ürünü destekleyen yan aksesuarları bulamıyorum. iPhone Dog Station, kablosuz hoparlör bağlantısı gibi . Bulduklarım da çok pahalı satılıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

07/04/2013

Türkiye

Türkiye

Kullanmayibilen icin super

Urun bence hakkini veriyor. eysi link ozelligi mukemmel calisiyor. tek kumanda ile iki cihazida kontrol edebiliyorsun ve tek kumanda ile iki cihazida ayni anda acabiliyorsun. televizyondan acamadigimi 3d dosyalarini sorunsuz aciyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

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