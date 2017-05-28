2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS5593/40
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın.
Çift Bas Sesi
3D Blu-ray
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.
Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini kontrol etmenize olanak sağlar.
Smart TV'ye sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.
4.2
5 üzerinden
5
İncelemeler
Mesut1907
28/05/2017
Türkiye
On Numara beş yıldız 24 ayar altın diyorum
Tavsiye ederim şahane tasarım ve performans süper hiç arıza olmadı yaklaşık olarak 4 yıl oldu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
huerarslan
05/12/2013
Türkiye
ÜRÜNÜN AKSESUARLARI
Kullanım kitabında yazılı ürünü destekleyen yan aksesuarları bulamıyorum. iPhone Dog Station, kablosuz hoparlör bağlantısı gibi . Bulduklarım da çok pahalı satılıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
tsafak
07/04/2013
Türkiye
Kullanmayibilen icin super
Urun bence hakkini veriyor. eysi link ozelligi mukemmel calisiyor. tek kumanda ile iki cihazida kontrol edebiliyorsun ve tek kumanda ile iki cihazida ayni anda acabiliyorsun. televizyondan acamadigimi 3d dosyalarini sorunsuz aciyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5593 5.1 Ev sineması için yapılmıştır