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    5.1 Ev sineması

    HTS5593/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
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      5.1 Ev sineması

      HTS5593/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      5.1 Ev sineması

      Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      5.1 Ev sineması

      Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

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        5.1 Ev sineması

        5.1 Ev sineması

        Toplam:

        Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

        Sesin tutkusu

        • Çift Bas Sesi
        • 3D Blu-ray
        Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler

        Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler

        Bas refleks sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.

        Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

        Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

        Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

        Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

        Mükemmel ses ve görüntü için HDMI cihazlarını bağlamanızı sağlayan HDMI Hub

        Mükemmel ses ve görüntü için HDMI cihazlarını bağlamanızı sağlayan HDMI Hub

        HDMI Hub, oyun konsolunuz veya HD set üstü kutunuz gibi diğer cihazları ev sineması sisteminize kolayca bağlamanıza imkan veren ek HDMI bağlantı noktaları sağlar. Cihazlarınızı HDMI Hub aracılığıyla bağlayarak, eğlencenin her anında yüksek çözünürlükte ses ve görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.

        Çevrimiçi hizmetlere ve multimedyaya TV'nizden erişmeniz için Smart TV

        Çevrimiçi hizmetlere ve multimedyaya TV'nizden erişmeniz için Smart TV

        Smart TV'ye sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.

        Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel

        Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel

        Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini kontrol etmenize olanak sağlar.

        Kablo karmaşası olmadan yerleştirebileceğiniz kablosuz arka hoparlör seçeneği

        Kablo karmaşası olmadan yerleştirebileceğiniz kablosuz arka hoparlör seçeneği

        Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.

        1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

        1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ekolayzır ayarları
          • Oyun
          • Film
          • Müzik
          • Haberler
          • Orijinal
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Dolby Digital Prologic II
          • Çift Bas Sesi
          • FullSound
          • Gece Modu
          • Surround Plus
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          Ses Sistemi
          • Dolby Digital 5.1
          • Dolby Digital Plus
          • Dolby True HD
          • DTS Digital Surround
          • DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses
          • DTS-HD Master Audio
          Orta hoparlör çıkış gücü
          166 W
          Subwoofer çıkış gücü
          166 W
          Uzun hoparlör çıkış gücü
          4 x 166 W
          Toplam Güç RMS %30 THD
          1000  W

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipleri
          • 1 x Orta hoparlör
          • 4 x Uzun hoparlör
          Orta hoparlör sürücüleri
          1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
          Orta hoparlör frekans aralığı
          150-20k  Hz
          Orta hoparlör empedansı
          4  ohm
          Sürücü / Uzun hoparlörü
          1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
          Uzun hoparlör frekans aralığı
          150-20k  Hz
          Uzun hoparlör empedansı
          4  ohm
          Subwoofer tipi
          Pasif
          Subwoofer sürücüsü
          1 x 6,5 inç woofer
          Subwoofer frekans aralığı
          20-150  Hz
          Subwoofer empedansı
          4  ohm

        • Bağlantı

          Ön Bağlantılar
          • Yüksek Hızlı USB
          • Music iLINK
          Arka Bağlantılar
          • AUX girişi
          • Oturtmalı Hoparlör Konektörleri
          • Kompozit video (CVBS) çıkışı
          • Dijital koaksiyel giriş
          • Dijital optik giriş
          • Ethernet
          • FM Anteni Soketi
          • HDMI 1.4 çıkış (ARC)
          • HDMI IN 1
          • HDMI IN 2
          • iPod/iPhone Dock Jakı
          • SD/SDHC Kart yuvası
          • Wi-Fi USB yuvası
          • Kablosuz Arka Hoparlör
          Smart TV
          • MyRemote
          • Net TV
          • SimplyShare

        • Kullanılabilirlik

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • 21:9 formatında altyazı desteği
          • Ses Dönüş Kanalı
          • Otomatik ses girişi eşleme
          • Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Tek dokunuşla bekleme
          • Uzaktan Kumanda Geçişi
          HDMI Özellikleri
          • 3D
          • Ses Dönüş Kanalı (ARC)
          • İçerik Türü
          • Deep color

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM
          Kanal Hafıza Sayısı
          40
          RDS
          İstasyon Adı

        • Optik Oynatma Ortamı

          Oynatılabilir Diskler
          • AVCHD
          • BD
          • BD R / BD RE
          • CD
          • CDDA
          • CD-R/CD-RW
          • DVD
          • DVD +R/+RW
          • DVD -R/-RW
          • SVCD
          • VCD

        • Dosya Formatı

          Ses
          • aac
          • mka
          • mp3
          • wma
          Görüntü
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          Video
          • avi
          • divx
          • mkv
          • mp4
          • mpeg
          • mpg

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps

        • Video Oynatma

          Sıkıştırma formatları
          • AVCHD
          • DivX Ultra
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4

        • Resim Oynatma

          Sıkıştırma formatı
          • GIF
          • JPEG
          • JPEG HD
          • Aşamalı JPEG
          • PNG
          Görüntü Güçlendirme
          • Döndürme
          • Müzikli slayt gösterisi
          • Büyütme

        • Görüntü/Ekran

          Görüntü güçlendirme
          • HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
          • Aşamalı Tarama
          • Video geliştirme

        • Güç

          Güç tüketimi
          105  W
          Güç kaynağı
          • 220-240 V
          • 50 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,5 W

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          Elektronik Kullanıcı Kılavuzu

        • Boyutlar

          Ana Ünite (G x Y x D)
          435 x 45 x 330  mm
          Ana Ünite Ağırlığı
          3,69  kg
          Orta Hoparlör (G x Y x D)
          223 x 102 x 80  mm
          Orta Hoparlör Ağırlığı
          0,57  kg
          Orta Hoparlör kablo uzunluğu
          2  m
          Ön Uzun Hoparlör (GxYxD)
          100 x 1092 x 65  mm
          Ön Hoparlör Ağırlığı
          0,82  kg
          Ön Hoparlör kablo uzunluğu
          4  m
          Arka Uzun Hoparlör (GxYxD)
          100 x 1092 x 65  mm
          Arka Hoparlör Ağırlığı
          0,82  kg
          Arka Hoparlör kablo uzunluğu
          10  m
          Subwoofer (G x Y x D)
          178 x 303 x 343  mm
          Subwoofer kablo uzunluğu
          3  m
          Ambalaj (G x Y x D)
          668 x 400 x 534  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          23,28  kg
          Subwoofer Ağırlığı
          3,9  kg

        • Aksesuarlar

          Uyumlu aksesuarlar
          • iPod/iPhone için DCK3061 Dock
          • RWSS5512 Kablosuz Arka modül
          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AAA Pil
          • FM anteni
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
          • Ticari Markalar Belgesi
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        • Ürün boyutları

          Kablo uzunluğu
          0  cm
          Derinlik
          34,3  cm
          Yükseklik
          5,55  cm
          Ağırlık
          3,31  kg
          Genişlik
          43,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          40  cm
          EAN
          87 12581 67329 1
          Brüt ağırlık
          23,2  kg
          Yükseklik
          53,4  cm
          Net ağırlık
          20,1  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          3,1  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Genişlik
          66,8  cm

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 67329 1
          Brüt ağırlık
          23,2  kg
          Yükseklik
          53,4  cm
          Uzunluk
          66,8  cm
          Net ağırlık
          20,1  kg
          Ambalaj sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          3,1  kg
          Genişlik
          40  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x AAA Pil
        • FM anteni
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
        • Ticari Markalar Belgesi
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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