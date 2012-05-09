2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ses tutkusu
Bu tam dijital sistem, mükemmel bir surround ses çıkışı sağlayarak, evinizde gerçek bir sinema deneyimi yaşatır. Portatif medya oynatıcılardan USB cihazlarına kadar çok çeşitli formatları oynatabilir.
3D Açılı Hoparlörler
Blu-ray 3D oynatma
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.
3D Açılı Hoparlörlerde sesi sadece ön tarafa değil, aynı zamanda yanlara da vererek daha geniş bir dinleme alanı oluşturan ve böylece daha kapsayıcı ve sinema benzeri surround ses keyfi çıkarmanıza olanak sağlayan açılı sürücüler bulunmaktadır.
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4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
aslan7444
09/05/2012
Türkiye
gercek bir sinama keyfi
gercekten ev sinama sistemi icin bire bir bundan fazlasi zaten olmaz ses desen 10 numara bazen kendimi sinamada his ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5580 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5580 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
ERHANDERiCi
08/05/2012
Türkiye
Ürün güzel ama yazılımı sıkıntılı
Ürünün tasarımı çok güzel. Koyduğunuz yerde, modern tarzda bir aksesuar gibi görünüyor. Aydınlatmaları, led rengi gibi özellikler cezbedici. Ses çıkış gücü yeterince iyi. Evinizi bir sinema veya konser salonuna dönüştürebilecek düzeyde. Ancak yazılım konusunda sıkıntılar var. USB Disk içinde "Dosya içinde dosya şeklinde" gezinirken, en fazla 4-5 dosyaya kadar açabiliyorsunuz. Örneğin FOTOĞRAFLAR/TATİL/YURTDIŞI TATİLLER/FRANSA klasörüne kadar gelip bundan sonrasına gitmek istediğinizde "Dosya boş" gibi bir mesaj alıyorsunuz. Bu iyi değil. Video okuma açısından ise güncel bir çok dosya türünü açamıyorum. Ürün bunun gibi yazılım sıkıntıları açısından da güncellenirse, çok daha başarılı olur. Ayrıca uzaktan kumanda belli bir mesafeden sonra hassasiyetini kaybediyor. Koltuğumla cihaz arasında yaklaşık 4metre mesafe var. Bazen kumandanın algılanması için kolumu uzatmam, hatta yerimden kalkmam gerekiyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5580 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS5580 5.1 Ev sineması için yapılmıştır