Ürünün tasarımı çok güzel. Koyduğunuz yerde, modern tarzda bir aksesuar gibi görünüyor. Aydınlatmaları, led rengi gibi özellikler cezbedici. Ses çıkış gücü yeterince iyi. Evinizi bir sinema veya konser salonuna dönüştürebilecek düzeyde. Ancak yazılım konusunda sıkıntılar var. USB Disk içinde "Dosya içinde dosya şeklinde" gezinirken, en fazla 4-5 dosyaya kadar açabiliyorsunuz. Örneğin FOTOĞRAFLAR/TATİL/YURTDIŞI TATİLLER/FRANSA klasörüne kadar gelip bundan sonrasına gitmek istediğinizde "Dosya boş" gibi bir mesaj alıyorsunuz. Bu iyi değil. Video okuma açısından ise güncel bir çok dosya türünü açamıyorum. Ürün bunun gibi yazılım sıkıntıları açısından da güncellenirse, çok daha başarılı olur. Ayrıca uzaktan kumanda belli bir mesafeden sonra hassasiyetini kaybediyor. Koltuğumla cihaz arasında yaklaşık 4metre mesafe var. Bazen kumandanın algılanması için kolumu uzatmam, hatta yerimden kalkmam gerekiyor.