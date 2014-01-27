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    5.1 Ev sineması

    HTS3583/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü surround ses Güçlü surround ses Güçlü surround ses
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      5.1 Ev sineması

      HTS3583/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      5.1 Ev sineması

      Güçlü surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Güçlü surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      5.1 Ev sineması

      Güçlü surround ses

      Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

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        5.1 Ev sineması

        5.1 Ev sineması

        Toplam:

        Güçlü surround ses

        Blu-ray 3D ile

        • Smart TV
        • 3D Blu-ray
        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

        Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

        Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

        Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

        Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

        Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

        Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

        Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

        Çevrimiçi hizmetlere ve multimedyaya TV'nizden erişmeniz için Smart TV

        Çevrimiçi hizmetlere ve multimedyaya TV'nizden erişmeniz için Smart TV

        Smart TV'ye sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.

        iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock

        iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock

        Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize bağlayın ve iPod ve iPhone'daki müzik, video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, ayrı satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.

        600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

        600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

        Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

        Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

        Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin

        Philips tarafından özel olarak geliştirilen MyRemote uygulaması, ağa bağlı Philips AV ürünlerinizi kontrol etmek için iPhone, iPod Touch veya Android akıllı telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanabilmenize olanak verir. Uygulama, ev Wi-Fi ağınıza bağlı olan Philips Blu-ray oynatıcınızı, ev sineması ve Streamium ses sistemini otomatik olarak tanır ve evinizin her yerinden cihazlarınızı anında kontrol edebilmenizi sağlar. Farklı Philips AV ürünleri arasında geçiş yaparak her birini bağımsız olarak kontrol etmenizi mümkün kılar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Uyumlu aksesuarlar
          • iPod/iPhone için DCK3061 Dock
          • STS3001 Hoparlör standı
          • WUB1110 Wi-Fi USB Adaptör
          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AAA Pil
          • FM anteni
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
          • Ticari Markalar Belgesi
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps

        • Resim Oynatma

          Sıkıştırma formatı
          • GIF
          • JPEG
          • JPEG HD
          • Aşamalı JPEG
          • PNG
          Görüntü Güçlendirme
          • Döndürme
          • Müzikli slayt gösterisi
          • Büyütme

        • Video Oynatma

          Sıkıştırma formatları
          • DivX Plus HD
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4

        • Optik Oynatma Ortamı

          Oynatılabilir Diskler
          • AVCHD
          • BD
          • BD R / BD RE
          • CD
          • CDDA
          • CD-R/CD-RW
          • DVD
          • DVD +R/+RW
          • DVD -R/-RW
          • SVCD
          • VCD

        • Dosya Formatı

          Ses
          • aac
          • mka
          • mp3
          • wma
          Görüntü
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          Video
          • avi
          • divx
          • mkv
          • mp4
          • mpeg
          • mpg

        • Bağlantı

          Ön Bağlantılar
          • Music iLINK
          • USB / Wi-Fi yuvası
          Arka Bağlantılar
          • AUX GİRİŞİ 1
          • Oturtmalı Hoparlör Konektörleri
          • Kompozit video (CVBS) çıkışı
          • Dijital koaksiyel giriş
          • Dijital optik giriş
          • Ethernet
          • FM Anteni Soketi
          • HDMI 1.4 çıkış (ARC)
          • iPod/iPhone Dock Jakı
          • SD/SDHC Kart yuvası
          Smart TV
          • Net TV
          • MyRemote

        • Kullanılabilirlik

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • 21:9 formatında altyazı desteği
          • Ses Dönüş Kanalı
          • Otomatik ses girişi eşleme
          • Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Tek dokunuşla bekleme
          • Uzaktan Kumanda Geçişi
          • Sistem bekleme
          HDMI Özellikleri
          • 3D
          • Ses Dönüş Kanalı (ARC)
          • İçerik Türü
          • Deep color

        • Boyutlar

          Ana Ünite (G x Y x D)
          360 x 58 x 325  mm
          Ana Ünite Ağırlığı
          2,4  kg
          Orta Hoparlör (G x Y x D)
          159 x 84,5 x 80  mm
          Orta Hoparlör Ağırlığı
          0,35  kg
          Orta Hoparlör kablo uzunluğu
          2  m
          Ön Hoparlör (G x Y x D)
          84,5 x 159 x 80  mm
          Ön Hoparlör Ağırlığı
          0,35  kg
          Ön Hoparlör kablo uzunluğu
          3  m
          Arka Uzun Hoparlör (GxYxD)
          240 x 1007 x 240  mm
          Arka Hoparlör Ağırlığı
          1,6  kg
          Arka Hoparlör kablo uzunluğu
          7  m
          Subwoofer (G x Y x D)
          160 x 267,5 x 265  mm
          Subwoofer kablo uzunluğu
          3  m
          Subwoofer Ağırlığı
          2,5  kg
          Ambalaj (G x Y x D)
          905 x 261 x 377  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          11,6  kg

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipleri
          • 1 x Orta hoparlör
          • 2 x Uydu hoparlörü
          • 2 x Uzun hoparlör
          Orta hoparlör sürücüleri
          1 x 2,5" woofer
          Orta hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Orta hoparlör empedansı
          4  ohm
          Sürücü / Uydu hoparlörü
          1 x 2,5 inç woofer
          Uydu hoparlör empedansı
          4  ohm
          Uydu hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Sürücü / Uzun hoparlörü
          1 x 2,5 inç woofer
          Uzun hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Uzun hoparlör empedansı
          4  ohm
          Subwoofer tipi
          Pasif
          Subwoofer sürücüsü
          1 x 5,25" woofer
          Subwoofer frekans aralığı
          20 - 150  Hz
          Subwoofer empedansı
          4  ohm

        • Görüntü/Ekran

          Görüntü güçlendirme
          • HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
          • Aşamalı Tarama
          • Video geliştirme

        • Güç

          Güç tüketimi
          110  W
          Güç kaynağı
          • 220-240 V
          • 50 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,9 W

        • Ses

          Ekolayzır ayarları
          • Oyun
          • Film
          • Müzik
          • Haberler
          • Orijinal
          Ses Geliştirme
          • Gece Modu
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          Ses Sistemi
          • Dolby Digital 5.1
          • Dolby Digital Plus
          • Dolby True HD
          • DTS Digital Surround
          • DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses
          • DTS-HD Master Audio Essential
          Orta hoparlör çıkış gücü
          100 W
          Uydu hoparlör çıkış gücü
          2 x 100 W
          Uzun hoparlör çıkış gücü
          2 x 100 W
          Subwoofer çıkış gücü
          100 W
          Toplam Güç RMS %30 THD
          600  W

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          Elektronik Kullanıcı Kılavuzu

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM
          Kanal Hafıza Sayısı
          40

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x AAA Pil
        • FM anteni
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
        • Ticari Markalar Belgesi
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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