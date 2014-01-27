2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS3583/40
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın.
Smart TV
3D Blu-ray
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
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