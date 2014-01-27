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Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
5.1 Ev sineması
Toplam:
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.
Smart TV'ye sahip Philips ev sinemaları ve Blu-ray disk oynatıcıları size aralarında Net TV, SimplyShare ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV, istek üzerine video gibi hizmetler için TV'nizden geniş bir çevrimiçi bilgi ve eğlence dünyasına ulaşmanızı sağlar. SimplyShare ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.
Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize bağlayın ve iPod ve iPhone'daki müzik, video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, ayrı satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.
EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.
Philips tarafından özel olarak geliştirilen MyRemote uygulaması, ağa bağlı Philips AV ürünlerinizi kontrol etmek için iPhone, iPod Touch veya Android akıllı telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanabilmenize olanak verir. Uygulama, ev Wi-Fi ağınıza bağlı olan Philips Blu-ray oynatıcınızı, ev sineması ve Streamium ses sistemini otomatik olarak tanır ve evinizin her yerinden cihazlarınızı anında kontrol edebilmenizi sağlar. Farklı Philips AV ürünleri arasında geçiş yaparak her birini bağımsız olarak kontrol etmenizi mümkün kılar.
Aksesuarlar
Müzik Çalma
Resim Oynatma
Video Oynatma
Optik Oynatma Ortamı
Dosya Formatı
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Hoparlörler
Görüntü/Ekran
Güç
Ses
Sürdürülebilirlik
Tuner/Alım/İletim