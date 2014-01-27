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Üretimden kaldırıldı

5.1 Ev sineması

HTS3583/40

Güçlü surround ses

Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 600W surround ses üreten açık hoparlör sürücüleriyle ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliğiyle ev eğlencesi keyfinizi ikiye katlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Blu-ray 3D ile

Güçlü surround ses

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Teknik Özellikler

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