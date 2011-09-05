2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS3541/12
Kompakt Hoparlörlerden Çıkan Güçlü Surround Ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Ev eğlence sisteminizle Blu-ray Disklerinizi Full HD 1080p kalitesinde izlerken, açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan güçlü ses sayesinde eğlenceyi ikiye katlayın.
Blu-ray
-
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
Yorumlar
YouTube ve Picasa erişimi için yükseltme yapmak üzere www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
Sadece Wi-Fi kullanımına hazır modeller içindir; ayrıntılar için ürünün teknik özelliklerine bakın.