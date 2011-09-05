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Üretimden kaldırıldı

5.1 Ev sineması

HTS3541/12

Kompakt Hoparlörlerden Çıkan Güçlü Surround Ses

Sinemanın gücünü evinize getirin. Ev eğlence sisteminizle Blu-ray Disklerinizi Full HD 1080p kalitesinde izlerken, açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan güçlü ses sayesinde eğlenceyi ikiye katlayın.

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kompakt hoparlörlerden

Kompakt Hoparlörlerden Çıkan Güçlü Surround Ses

  • Blu-ray

300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

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Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Teknik Özellikler

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  2. Sadece Wi-Fi kullanımına hazır modeller içindir; ayrıntılar için ürünün teknik özelliklerine bakın.