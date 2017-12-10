2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS3539/40
Güçlü surround ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın.
DVD
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
3.7
5 üzerinden
9
İncelemeler
gökhan3509
10/12/2017
Türkiye
Mükemmel Ses Kalitesi
Ses kalitesi olarak ve tasarım olarak çok şık bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3539 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3539 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
dalgadem
05/12/2013
Türkiye
oldukça iyi
beklentilerim doğrultusunda bir ürün olduğu kanaatindeyim, teşekkür ederim...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3539 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3539 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
muzaffer69
23/02/2018
Türkiye
Tavsiye ederim.
Dolby dijital ses kalitesi, surround çok iyi. Film izlerken ve müzik dinlerken mükemmel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3539 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3539 5.1 Ev sineması için yapılmıştır