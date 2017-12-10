Üstünde koskoca 1080p yazıyor. Fakat kliplerimi herrrrrtürlü formata çevirdim ve usb üzerinden bir türlü izleyemedim. Mpeg4 videolarımın hiçbirini görmedi. Avi ve divx olarak gördü fakat açmadı 720p ve 1080p olarak denedim çözünürlük desteklenmiyor diyor sadece ses veriyor. İşin güzel yanı servisi aradım dalga geçer gibi 1080p açmaz diyor bugün 1 nisan ondan heralde. Niye aldım bu makinayı o zaman ayrıca seste o kadar iyi değil. Lg'nin ev sinema sistemide var bende 300w rms olmasına rağmen bu cihazdan daha dolgun tok ses veriyor. Kısacası uzak durun arkadaşlar bu üründen.......