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Üretimden kaldırıldı

5.1 Ev sineması

HTS3538/12

3.9

| (7) İncelemeler

Güçlü surround ses

Philips HTS3538 ev sineması ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600 W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntüler.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ev sineması ses

Güçlü surround ses

  • DVD

600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.9

5 üzerinden

7

İncelemeler

2

29/11/2014

Türkiye

Türkiye

ürün gerçekten mükemmel

sadece bir sorum olacak önceden 2-3 saatte kapanan ses sistemim şimdi 10-15 dk sonra kapanıyor sebebi nedir acaba

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

evde sinema keyfini çok seviyorum...

Bu üründen çok memnunum , çünkü soğuk havada ve geceleri , evde sevdiklerimle sinema keyfi yapmayı çok seviyorum , patlamış mısırda olur mutlaka yanında...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

17/04/2013

Türkiye

Türkiye

philips e güven tüm cihazları harika.

philips e her zaman güvenmişimdir yıllar önce suudi arabistandan üç oynar başlıklı ceyranlı traş makinesi aldım.ayrıca dvd pleyir aldım hala kulanıyorum güvenilir bir markadır tavsite ederim. emegi geçenlere selam.MERSİNLİ.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır

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