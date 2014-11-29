arkadaşlar bende yeni ve güzel bir led tv aldım ve onun için ses sistemi arıyorum bu cihazda optik çıkış varmı televizyona bağlayabilmem için normal bir 5.1 almak istedim ama televizyona uyumlu olmiyacağını söylediler optik bir çıkışı olması gerekiyormuş bu modelde bu varmı acil yardım ?