2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS3538/12
Güçlü surround ses
Philips HTS3538 ev sineması ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600 W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntüler.
DVD
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
3.9
5 üzerinden
7
İncelemeler
CÜNEYT41
29/11/2014
Türkiye
ürün gerçekten mükemmel
sadece bir sorum olacak önceden 2-3 saatte kapanan ses sistemim şimdi 10-15 dk sonra kapanıyor sebebi nedir acaba
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
AYÇA47
09/12/2013
Türkiye
evde sinema keyfini çok seviyorum...
Bu üründen çok memnunum , çünkü soğuk havada ve geceleri , evde sevdiklerimle sinema keyfi yapmayı çok seviyorum , patlamış mısırda olur mutlaka yanında...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
atmaca55
17/04/2013
Türkiye
philips e güven tüm cihazları harika.
philips e her zaman güvenmişimdir yıllar önce suudi arabistandan üç oynar başlıklı ceyranlı traş makinesi aldım.ayrıca dvd pleyir aldım hala kulanıyorum güvenilir bir markadır tavsite ederim. emegi geçenlere selam.MERSİNLİ.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3538 5.1 Ev sineması için yapılmıştır