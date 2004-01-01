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    HTS3531/40

    HTS3531/40
    • -{discount-value}

      HTS3531/40

      HTS3531/40

      Bu ürün satışta değil

      HTS3531/40

      Bu ürün satışta değil

      HTS3531/40

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        DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır

        DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

        300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

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        Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI

        HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

        Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

        Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

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