2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Güçlü Surround Ses
Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan güçlü surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın.
DVD
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Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
karahan638
04/12/2013
Türkiye
hepsi bir arada mükemmel bir urun
Ürünü almadan önce çok araştırdım ve hepsi bir arda özellikleri mevcut bu ürünü tercih ettim.zaten markanın da vermiş olduğu güvenle hiç tereddüt etmeden aldım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3531 5.1 Ev sineması için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS3531 5.1 Ev sineması için yapılmıştır