Yüksek çözünürlükte ses için Mylar malzemeden üretilen tweeter

Tweeter'larda kullanılan benzersiz Mylar malzeme, olağanüstü ses kalitesi ortaya çıkarır. Tüm yüksek frekansların mükemmel şekilde elde edilmesi sayesinde müziğiniz hayat bulur ve filmler gerçek seslerine kavuşur. İki yönlü tasarımın ayrılmaz bir parçası olan ve woofer ile birlikte çalışan tweeter, yüksek frekanslarda daha net, daha geniş ve daha hassas ses ortaya çıkarır. Gelişmiş netlik müziğin tüm farklı bileşenlerinin birbirinden ayrılabilmesini sağlar. Tüm enstrümanları ayrı ayrı dinleyin, vokalleri daha net duyun ve tüm ayrıntılarını fark ederek müziğinizin keyfini çıkarın.