2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Tüm TV'ler için güçlü ses
HTL5140, maksimum 320 W çıkışlı ince bir Soundbar'dır. Birinci sınıf metal kaplaması ile şık bir ürün olan Soundbar duvara monte edilebilir veya masa üstüne yerleştirilebilir. Video için bir HDMI girişi HDMI ARC ve kablosuz müzik dinlemek için aptX® özellikli Bluetooth® ve AAC.
2.1 CH kablosuz subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC
320 W
İçindeki her biri 4 woofer'lı ve 2 tweeter'lı iki ünite, sesi mükemmel dengede tutar. Ünitelerin toplamda sağladığı 320 W ses çıkışı 17 L subwoofer kutusunun güçlü bas sesiyle bir arada.
Tweeter'larda kullanılan benzersiz Mylar malzeme, olağanüstü ses kalitesi ortaya çıkarır. Tüm yüksek frekansların mükemmel şekilde elde edilmesi sayesinde müziğiniz hayat bulur ve filmler gerçek seslerine kavuşur. İki yönlü tasarımın ayrılmaz bir parçası olan ve woofer ile birlikte çalışan tweeter, yüksek frekanslarda daha net, daha geniş ve daha hassas ses ortaya çıkarır. Gelişmiş netlik müziğin tüm farklı bileşenlerinin birbirinden ayrılabilmesini sağlar. Tüm enstrümanları ayrı ayrı dinleyin, vokalleri daha net duyun ve tüm ayrıntılarını fark ederek müziğinizin keyfini çıkarın.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
AHMEDO
20/04/2019
Türkiye
FİYATINA GÖRE OLDUKÇA KALİTELİ
BEN OLDUKÇA MEMNUNUM. SES PERFORMANSI GAYET IYI. SON SESTE DİNLEME İMKANI APARTMAN DAİRESİ İÇİN ZOR. TAVSİYE EDİYORUM. PHİLİPS TV İLE HARİKA UYUMLU .
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTL5140B Soundbar hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTL5140B Soundbar hoparlör için yapılmıştır