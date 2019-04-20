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Üretimden kaldırıldı

Soundbar hoparlör

HTL5140B/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Tüm TV'ler için güçlü ses

HTL5140, maksimum 320 W çıkışlı ince bir Soundbar'dır. Birinci sınıf metal kaplaması ile şık bir ürün olan Soundbar duvara monte edilebilir veya masa üstüne yerleştirilebilir. Video için bir HDMI girişi HDMI ARC ve kablosuz müzik dinlemek için aptX® özellikli Bluetooth® ve AAC.

Tüm avantajları görüntüleyin

kablosuz subwoofer ile

Tüm TV'ler için güçlü ses

  • 2.1 CH kablosuz subwoofer

  • Bluetooth® aptX, AAC ve NFC

  • 1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC

  • 320 W

Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC

Güçlü 320 W ses çıkışı

Güçlü 320 W ses çıkışı

İçindeki her biri 4 woofer'lı ve 2 tweeter'lı iki ünite, sesi mükemmel dengede tutar. Ünitelerin toplamda sağladığı 320 W ses çıkışı 17 L subwoofer kutusunun güçlü bas sesiyle bir arada.

Yüksek çözünürlükte ses için Mylar malzemeden üretilen tweeter

Tweeter'larda kullanılan benzersiz Mylar malzeme, olağanüstü ses kalitesi ortaya çıkarır. Tüm yüksek frekansların mükemmel şekilde elde edilmesi sayesinde müziğiniz hayat bulur ve filmler gerçek seslerine kavuşur. İki yönlü tasarımın ayrılmaz bir parçası olan ve woofer ile birlikte çalışan tweeter, yüksek frekanslarda daha net, daha geniş ve daha hassas ses ortaya çıkarır. Gelişmiş netlik müziğin tüm farklı bileşenlerinin birbirinden ayrılabilmesini sağlar. Tüm enstrümanları ayrı ayrı dinleyin, vokalleri daha net duyun ve tüm ayrıntılarını fark ederek müziğinizin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

20/04/2019

Türkiye

Türkiye

FİYATINA GÖRE OLDUKÇA KALİTELİ

BEN OLDUKÇA MEMNUNUM. SES PERFORMANSI GAYET IYI. SON SESTE DİNLEME İMKANI APARTMAN DAİRESİ İÇİN ZOR. TAVSİYE EDİYORUM. PHİLİPS TV İLE HARİKA UYUMLU .

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTL5140B Soundbar hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTL5140B Soundbar hoparlör için yapılmıştır

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