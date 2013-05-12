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Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Philips HTB3570 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Philips HTB3570 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği. Tüm faydaları görün
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Philips HTB3570 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Philips HTB3570 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği. Tüm faydaları görün
5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi
Toplam:
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
Bas refleks sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.
Philips MyRemote uygulaması akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir uzaktan kumanda olarak kullanarak evinizin Wi-Fi ağına bağlı Philips AV ürünlerinizi kontrol etmenizi sağlar ve evinizin her yerinden hızlı kontrol imkanı sunar. Uygulama ayrıca tüm eğlence içeriğinize kablosuz bağlanıp bunları paylaşabileceğiniz SimplyShare ve dinleme tercihlerinizi özelleştirebileceğiniz MySound gibi kullanışlı işlevlere sahiptir.
Philips SimplyShare tablet, akıllı telefon ve PC'nizdeki müzik, video ve fotoğrafları ev sineması sisteminizle ve Blu-ray oynatıcınızla paylaşmanıza izin verir. DLNA özelliği etkinleştirilmiş cihazlarınızdan doğrudan eğlence akışı gerçekleştirebilir veya uzaktan kumandayı kullanarak PC'nizdeki medya dosyalarına ulaşıp bunların akışını gerçekleştirebilirsiniz. En iyi kablosuz deneyimi yaşamak için SimplyShare uygulamasını tabletinize/akıllı telefonunuza yükleyin. Artık kolayca tüm eğlence seçeneklerinin keyfini çıkarmaya hazırsınız.
Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.
HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.
EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.
Aksesuarlar
Müzik Çalma
Resim Oynatma
Video Oynatma
Optik Oynatma Ortamı
Dosya Formatı
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Hoparlörler
Görüntü/Ekran
Güç
Ses
Tuner/Alım/İletim
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Boyutlar
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