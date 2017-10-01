ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi

HTB3570/40

4.5

| (4) İncelemeler

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

Philips HTB3570 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği.

Tüm avantajları görüntüleyin

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

  • HDMI ARC ve USB

  • 1000 W

1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

4

İncelemeler

4
2
1

01/10/2017

Türkiye

Türkiye

10 numara

Harika ses ve görüntü kalitesi.son sesi açamıyorum camlar kırılacak gibi oluyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

07/01/2017

Türkiye

Türkiye

MUTEŞEM

EV SİNEMA SİSTEMİNDE AKLINIZA GELMEYECEK ÖZELLİKLER VAR SES TONLARI VE BASS TONLAMALARI MUHTEŞEM KESİNLİKLE BULURSANIZ BU ÜRÜNÜ KAÇIRMAYIN BİR TONMASTER OLARAK TEK TAVSİYE EDECEĞİM ÜRÜNDÜR...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

20/09/2015

Türkiye

Türkiye

muhtesem ses

Urun super tek kelime ile asiri yuksek ve kaliteli ses bir cok ozellige sayip ses istiyorsaniz alinacak urun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.

  2. DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.

  3. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalarıdır.