2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTB3570/40
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Philips HTB3570 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği.
HDMI ARC ve USB
1000 W
Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
YENGEÇ01
01/10/2017
Türkiye
10 numara
Harika ses ve görüntü kalitesi.son sesi açamıyorum camlar kırılacak gibi oluyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
EKREMULUSOY
07/01/2017
Türkiye
MUTEŞEM
EV SİNEMA SİSTEMİNDE AKLINIZA GELMEYECEK ÖZELLİKLER VAR SES TONLARI VE BASS TONLAMALARI MUHTEŞEM KESİNLİKLE BULURSANIZ BU ÜRÜNÜ KAÇIRMAYIN BİR TONMASTER OLARAK TEK TAVSİYE EDECEĞİM ÜRÜNDÜR...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
ekrem010101
20/09/2015
Türkiye
muhtesem ses
Urun super tek kelime ile asiri yuksek ve kaliteli ses bir cok ozellige sayip ses istiyorsaniz alinacak urun
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3570 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.
DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalarıdır.