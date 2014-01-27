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        5.1 Ev sineması

        5.1 Ev sineması

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        Kompakt Hoparlörlerden Çıkan Güçlü Surround Ses

        3D Blu-ray ile

        • 3D Blu-ray
        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

        Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

        Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

        Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

        Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

        Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

        Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

        Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

        En sevdiğiniz YouTube videolarına ve Picasa fotoğraflarına kolayca erişin

        En sevdiğiniz YouTube videolarına ve Picasa fotoğraflarına kolayca erişin

        YouTube videolarını ve Picasa fotoğraflarını TV'nizde görüntüleyin. Bilgisayarınızı açmanıza bile gerek kalmadan sayısız çevrimiçi videoyu geniş ekranda izleyin. Blu-ray disk oynatıcınızın veya ev sinema sisteminizin Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak veya LAN konektör kablosuyla İnternet'e bağlı olduğundan emin olun. Sonra da arkanıza yaslanıp YouTube ve Picasa'nın tadını çıkarın.

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

        300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

        300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

        Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

        Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

        Eğlenceye tam erişim eçin WiFi kullanımına hazır

        Eğlenceye tam erişim eçin WiFi kullanımına hazır

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ekolayzır ayarları
          • Oyun
          • Film
          • Müzik
          • Haberler
          • Orijinal
          Ses Geliştirme
          • Gece Modu
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          Ses Sistemi
          • Dolby Digital 5.1
          • Dolby Digital Plus
          • Dolby True HD
          • DTS Digital Surround
          • dts ES
          • DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses
          • DTS-HD Master Audio Essential
          Orta hoparlör çıkış gücü
          50 W
          Küp hoparlör çıkış gücü
          2 x 50  W
          Uydu hoparlör çıkış gücü
          2 x 50 W
          Subwoofer çıkış gücü
          50 W
          Toplam Güç RMS %30 THD
          300  W

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipleri
          • 2 x Uydu hoparlörü
          • 3 x Küp hoparlör
          Küp hoparlör başına sürücü sayısı
          1 x 2,5 inç woofer
          Küp hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Küp hoparlör empedansı
          4  ohm
          Sürücü / Uydu hoparlörü
          1 x 2,5 inç woofer
          Uydu hoparlör empedansı
          4  ohm
          Uydu hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Subwoofer tipi
          Pasif
          Subwoofer sürücüsü
          1 x 5,25" woofer
          Subwoofer frekans aralığı
          20 - 150  Hz
          Subwoofer empedansı
          4  ohm

        • Bağlantı

          Ön Bağlantılar
          • Music iLINK
          • USB
          Arka Bağlantılar
          • AUX girişi
          • Oturtmalı Hoparlör Konektörleri
          • Kompozit video (CVBS) çıkışı
          • Dijital optik giriş
          • Ethernet
          • Sabit FM Anteni
          • HDMI 1.4 çıkış (ARC)

        • Kullanılabilirlik

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • 21:9 formatında altyazı desteği
          • Ses Dönüş Kanalı
          • Otomatik ses girişi eşleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Tek dokunuşla bekleme
          • Uzaktan Kumanda Geçişi
          • Sistem bekleme
          HDMI Özellikleri
          • 3D
          • Ses Dönüş Kanalı (ARC)
          • İçerik Türü
          • Deep color
          Çevrimiçi servisler
          • Picasa
          • YouTube

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM
          Kanal Hafıza Sayısı
          40

        • Optik Oynatma Ortamı

          Oynatılabilir Diskler
          • AVCHD
          • BD
          • BD R / BD RE
          • CD
          • CDDA
          • CD-R/CD-RW
          • DVD
          • DVD +R/+RW
          • DVD -R/-RW
          • SVCD
          • VCD

        • Dosya Formatı

          Ses
          • aac
          • mka
          • mp3
          • wma
          Görüntü
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          Video
          • avi
          • divx
          • mkv
          • mp4
          • mpeg
          • mpg

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps

        • Video Oynatma

          Sıkıştırma formatları
          • DivX Plus HD
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4

        • Resim Oynatma

          Sıkıştırma formatı
          • GIF
          • JPEG
          • JPEG HD
          • Aşamalı JPEG
          • PNG
          Görüntü Güçlendirme
          • Döndürme
          • Müzikli slayt gösterisi
          • Büyütme

        • Görüntü/Ekran

          Görüntü güçlendirme
          • HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
          • Aşamalı Tarama
          • Video geliştirme

        • Güç

          Güç tüketimi
          60  W
          Güç kaynağı
          • 220-240 V
          • 50 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,5 W

        • Boyutlar

          Ana Ünite (G x Y x D)
          360 x 58 x 325  mm
          Ana Ünite Ağırlığı
          2,40  kg
          Orta Hoparlör (G x Y x D)
          84,5 x 89 x 89  mm
          Orta Hoparlör Ağırlığı
          0,30  kg
          Orta Hoparlör kablo uzunluğu
          2  m
          Ön Hoparlör (G x Y x D)
          85 x 160 x 95  mm
          Ön Hoparlör Ağırlığı
          0,28  kg
          Ön Hoparlör kablo uzunluğu
          3  m
          Arka Hoparlör (G x Y x D)
          84,5 x 159 x 80  mm
          Arka Hoparlör Ağırlığı
          0,30  kg
          Arka Hoparlör kablo uzunluğu
          7  m
          Subwoofer (G x Y x D)
          160 x 267,5 x 265  mm
          Subwoofer kablo uzunluğu
          2  m
          Subwoofer Ağırlığı
          2,5  kg
          Ambalaj (G x Y x D)
          520 x 310 x 377  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          8,75  kg

        • Aksesuarlar

          Uyumlu aksesuarlar
          • STS3001 Hoparlör standı
          • WUB1110 Wi-Fi USB Adaptör
          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
          • Ticari Markalar Belgesi
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          1
          Uzunluk
          52  cm
          Genişlik
          37,7  cm
          Yükseklik
          31  cm
          Brüt ağırlık
          7,47  kg
          Net ağırlık
          6,37  kg
          Dara ağırlığı
          1,10  kg
          EAN
          87 12581 67332 1

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Sahte
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Yükseklik
          31  cm
          Genişlik
          52  cm
          Derinlik
          37,7  cm
          Brüt ağırlık
          7,47  kg
          Net ağırlık
          6,37  kg
          Dara ağırlığı
          1,1  kg
          EAN
          87 12581 67332 1

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          5,8  cm
          Genişlik
          36  cm
          Derinlik
          32,5  cm
          Ağırlık
          2,45  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
        • Ticari Markalar Belgesi
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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