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Üretimden kaldırıldı

5.1 Ev sineması

HTB3560/40

Kompakt Hoparlörlerden Çıkan Güçlü Surround Ses

Sinemanın gücünü evinize getirin. Ev eğlence sisteminizle 3D Blu-ray Disklerinizi Full HD 1080p kalitesinde izlerken, açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan güçlü ses sayesinde eğlenceyi ikiye katlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

3D Blu-ray ile

Kompakt Hoparlörlerden Çıkan Güçlü Surround Ses

  • 3D Blu-ray

Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

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Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Ev sinemanızdaki YouTube video oynatma özelliği sabit internet hizmeti ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İnternet bağlantınız ya da YouTube'a erişiminiz yavaş veya sabit değilse, bu özellik düzgün çalışmayabilir.