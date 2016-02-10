Sinema ve televizyon için çok iyi. Alışmamıza rağmen bazen evde birileri mi var diye düşündürtüyor Eğer yeni aldıysanız kesinlikle güncelleme yapın. Ben ilk aldığımda ses berbattı. Güncellemelerle şu an çok iyi. Sadece müzik dinleyecekseniz yeterli değil ki tabi bu da zevk meselesi. Ama bu fiyata daha iyisini bulamazsınız. Daha kalitelisini istiyorsanız yine Philips ten vazgeçmeyin. Philips in tüm ürünleri parasını hak etmekten fazlasını yapıyor.