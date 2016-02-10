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Üretimden kaldırıldı

5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi

HTB3510/40

3.4

| (5) İncelemeler

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

Philips HTB3510 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği.

Tüm avantajları görüntüleyin

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

  • 3D Blu-ray

  • 1000 W

Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.

Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI

Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI

HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.4

5 üzerinden

5

İncelemeler

1

10/02/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Fiyat- performans açısından süper

Her yönüyle harika bir ürün. Evde ne kadar cihaz varsa hepsini bağlayabildim. Optik girişi olması daha da mükemmel.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

11/04/2015

Türkiye

Türkiye

kALİTELİ SES

Sinema ve televizyon için çok iyi. Alışmamıza rağmen bazen evde birileri mi var diye düşündürtüyor Eğer yeni aldıysanız kesinlikle güncelleme yapın. Ben ilk aldığımda ses berbattı. Güncellemelerle şu an çok iyi. Sadece müzik dinleyecekseniz yeterli değil ki tabi bu da zevk meselesi. Ama bu fiyata daha iyisini bulamazsınız. Daha kalitelisini istiyorsanız yine Philips ten vazgeçmeyin. Philips in tüm ürünleri parasını hak etmekten fazlasını yapıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

19/05/2015

Türkiye

Türkiye

genel itibarı ile iyi

genel ses kalitesi iyi, tasarım çift borulu sistem güzel, hoparlör koruması yok. ses efektleri eklenmeli. bluray oynatıcı lcd ekranı küçük, ve yeşil renk hiç hoş değil, beyaz led lcd ekran güzel olurdu. smart tv özelliği zayıf. wifi özelliğinin olmaması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.

  2. DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.

  3. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalarıdır.