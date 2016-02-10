2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTB3510/40
Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
Philips HTB3510 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği.
3D Blu-ray
1000 W
EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.
HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.
3.4
5 üzerinden
5
İncelemeler
Mgonulluoglu
10/02/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Fiyat- performans açısından süper
Her yönüyle harika bir ürün. Evde ne kadar cihaz varsa hepsini bağlayabildim. Optik girişi olması daha da mükemmel.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
BAR82
11/04/2015
Türkiye
kALİTELİ SES
Sinema ve televizyon için çok iyi. Alışmamıza rağmen bazen evde birileri mi var diye düşündürtüyor Eğer yeni aldıysanız kesinlikle güncelleme yapın. Ben ilk aldığımda ses berbattı. Güncellemelerle şu an çok iyi. Sadece müzik dinleyecekseniz yeterli değil ki tabi bu da zevk meselesi. Ama bu fiyata daha iyisini bulamazsınız. Daha kalitelisini istiyorsanız yine Philips ten vazgeçmeyin. Philips in tüm ürünleri parasını hak etmekten fazlasını yapıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
blackgalaxy
19/05/2015
Türkiye
genel itibarı ile iyi
genel ses kalitesi iyi, tasarım çift borulu sistem güzel, hoparlör koruması yok. ses efektleri eklenmeli. bluray oynatıcı lcd ekranı küçük, ve yeşil renk hiç hoş değil, beyaz led lcd ekran güzel olurdu. smart tv özelliği zayıf. wifi özelliğinin olmaması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTB3510 5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi için yapılmıştır
Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.
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