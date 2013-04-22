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    5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi

    HTB3510/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses
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      5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi

      HTB3510/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

      Philips HTB3510 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi

      Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

      Philips HTB3510 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği. Tüm faydaları görün

      Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

      Philips HTB3510 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi

      Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

      Philips HTB3510 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Çift alt boru ile 1000 W güce sahip açık hoparlör sürücüleri ve etkileyici 3D Blu-ray Disk oynatma özelliği. Tüm faydaları görün

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        5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi

        5.1 3D Blu-ray Ev sinema sistemi

        Toplam:

        Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

        • 3D Blu-ray
        • 1000 W
        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray

        Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

        Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

        Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

        Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

        Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler

        Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler

        Bas refleks sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.

        Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI

        Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI

        HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

        Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin

        Akıllı telefonunuzu Philips AV ürünleri için uzaktan kumandaya çevirin

        Philips MyRemote uygulaması akıllı telefonunuzu veya tabletinizi bir uzaktan kumanda olarak kullanarak evinizin Wi-Fi ağına bağlı Philips AV ürünlerinizi kontrol etmenizi sağlar ve evinizin her yerinden hızlı kontrol imkanı sunar. Uygulama ayrıca tüm eğlence içeriğinize kablosuz bağlanıp bunları paylaşabileceğiniz SimplyShare ve dinleme tercihlerinizi özelleştirebileceğiniz MySound gibi kullanışlı işlevlere sahiptir.

        Tüm eğlence içeriğine kablosuz bağlanmak ve içerik akışı gerçekleştirmek için SimplyShare

        Tüm eğlence içeriğine kablosuz bağlanmak ve içerik akışı gerçekleştirmek için SimplyShare

        Philips SimplyShare tablet, akıllı telefon ve PC'nizdeki müzik, video ve fotoğrafları ev sineması sisteminizle ve Blu-ray oynatıcınızla paylaşmanıza izin verir. DLNA özelliği etkinleştirilmiş cihazlarınızdan doğrudan eğlence akışı gerçekleştirebilir veya uzaktan kumandayı kullanarak PC'nizdeki medya dosyalarına ulaşıp bunların akışını gerçekleştirebilirsiniz. En iyi kablosuz deneyimi yaşamak için SimplyShare uygulamasını tabletinize/akıllı telefonunuza yükleyin. Artık kolayca tüm eğlence seçeneklerinin keyfini çıkarmaya hazırsınız.

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

        Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi jakına bağlamak.

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

        EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

        Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

        Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

        Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

        1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

        1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kontrol
          • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
          • Ticari Markalar Belgesi
          • Dünya Çapında Garanti belgesi
          • HDMI kablosu
          • Kullanım Kılavuzu
          • FM anteni

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • AAC
          • FLAC
          • MP3
          • Ogg Vorbis
          • WAV
          • WMA
          • Dolby Dijital
          • DTS
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps

        • Resim Oynatma

          Sıkıştırma formatı
          • GIF
          • JPEG
          • JPEG HD
          • Aşamalı JPEG
          • PNG
          Görüntü Güçlendirme
          • Döndürme
          • Büyütme

        • Video Oynatma

          Sıkıştırma formatları
          • AVCHD
          • DivX Plus HD
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • H.264
          • ISO
          • WMV 9

        • Optik Oynatma Ortamı

          Oynatılabilir Diskler
          • AVCHD
          • BD
          • BD R / BD RE
          • CD
          • CDDA
          • CD-R/CD-RW
          • DVD
          • DVD +R/+RW
          • DVD -R/-RW
          • SVCD
          • VCD

        • Dosya Formatı

          Ses
          • aac
          • mka
          • mp3
          • wma
          Görüntü
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          Video
          • avi
          • divx
          • mkv
          • mp4
          • mpeg
          • mpg
          • wmv

        • Bağlantı

          Arka Bağlantılar
          • Kompozit video (CVBS) çıkışı
          • Dijital koaksiyel giriş
          • Dijital optik giriş
          • Kolay Takılabilir Hoparlör Jakları
          • Ethernet
          • HDMI 1.4 çıkış (ARC)
          • Sabit FM Anteni
          • USB (Sadece VOD/BD-LIVE için)
          • AUX girişi
          Ön Bağlantılar
          • Ses girişi
          • Yüksek Hızlı USB

        • Kullanılabilirlik

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Ses Dönüş Kanalı
          • Otomatik ses girişi eşleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Tek dokunuşla bekleme
          • Uzaktan Kumanda Geçişi
          • 21:9 formatında altyazı desteği
          • Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu
          • Sistem bekleme
          HDMI Özellikleri
          • 3D
          • Ses Dönüş Kanalı (ARC)
          • İçerik Türü
          • Deep color

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipleri
          • 1 x Orta hoparlör
          • 4 x Uydu hoparlörü
          Orta hoparlör sürücüleri
          1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
          Orta hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Orta hoparlör empedansı
          4  ohm
          Sürücü / Uydu hoparlörü
          1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
          Uydu hoparlör frekans aralığı
          150 - 20k  Hz
          Uydu hoparlör empedansı
          4  ohm
          Subwoofer tipi
          Pasif
          Subwoofer sürücüsü
          1 x 6,5 inç woofer
          Subwoofer frekans aralığı
          20 - 150  Hz
          Subwoofer empedansı
          4  ohm

        • Görüntü/Ekran

          Görüntü güçlendirme
          • HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)
          • Aşamalı Tarama
          • Video geliştirme

        • Güç

          Güç tüketimi
          160  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,5 W
          Güç kaynağı
          220-240 V

        • Ses

          Toplam Güç RMS %30 THD
          1000  W
          Ekolayzır ayarları
          • Oyun
          • Film
          • Müzik
          • Haberler
          • Orijinal
          Ses Geliştirme
          • Gece Modu
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Çift Bas Sesi
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          Ses Sistemi
          • Dolby Digital Plus
          • Dolby True HD
          • DTS-HD Master Audio Essential
          Orta hoparlör çıkış gücü
          166 W
          Uydu hoparlör çıkış gücü
          4 X 166 W
          Subwoofer çıkış gücü
          166 W

        • Tuner/Alım/İletim

          Kanal Hafıza Sayısı
          40
          Radyo Bantları
          FM
          RDS
          İstasyon Adı

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 68745 8
          Brüt ağırlık
          11,22  kg
          Yükseklik
          32,7  cm
          Uzunluk
          59,6  cm
          Net ağırlık
          9,9  kg
          Ambalaj sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          1,32  kg
          Genişlik
          39,4  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          32,7  cm
          EAN
          87 12581 68745 8
          Brüt ağırlık
          11,22  kg
          Yükseklik
          59,6  cm
          Net ağırlık
          9,9  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          1,32  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Genişlik
          39,4  cm

        • Boyutlar

          Orta Hoparlör (G x Y x D)
          223 x 100 x 80  mm
          Orta Hoparlör kablo uzunluğu
          2  m
          Ön Hoparlör (G x Y x D)
          90 x 185 x 82  mm
          Ön Hoparlör kablo uzunluğu
          3  m
          Ana Ünite (G x Y x D)
          435X56,3X286,5  mm
          Arka Hoparlör (G x Y x D)
          90 x 185 x 82  mm
          Arka Hoparlör kablo uzunluğu
          10  m
          Subwoofer (G x Y x D)
          178 x 300 x 343  mm
          Subwoofer kablo uzunluğu
          3  m
          Orta Hoparlör Ağırlığı
          0,65  kg
          Ön Hoparlör Ağırlığı
          0,53  kg
          Arka Hoparlör Ağırlığı
          0,53  kg
          Subwoofer Ağırlığı
          3,66  kg
          Ana Ünite Ağırlığı
          2,66  kg

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          28  cm
          Yükseklik
          5,8  cm
          Ağırlık
          2,64  kg
          Genişlik
          43,5  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kontrol
        • Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü
        • Ticari Markalar Belgesi
        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        • HDMI kablosu
        • Kullanım Kılavuzu
        • FM anteni

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            • Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.
            • DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
            • Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

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