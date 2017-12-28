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Üretimden kaldırıldı

NIVEAtıraş başlıkları

HS85/60

2.8

| (9) İncelemeler

Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

Bir yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 4,5 milyon kılı tıraş eder. En iyi sonuçlar için tıraş başlıklarınızı her yıl değiştirin.

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En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 12 ayda bir değiştirin

Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

  • Nivea for Men

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

Esnek Takip sistemi

Esnek Takip sistemi

Esnek Takip sistemi yüzünüzün kıvrımlarına otomatik olarak uyum sağlar ve cilt tahrişine karşı korumaya yardımcı olur.

Kayma halkaları

Kayma halkaları

Tıraş başlıkları, makinenin yüzünüzde rahatça hareket etmesine yardımcı olan benzersiz kayma halkalarına sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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2.8

5 üzerinden

9

İncelemeler

4

28/12/2017

Türkiye

Türkiye

Mükemel bir Ürün

Mükemmel bir ürün 3-4 yıl kullandım.Başlıkları bulamağım için bir kenara bıraktım.Şu an başlıklarını bulursam kullanmaya devam edeceğim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS85/60 shaving heads için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS85/60 shaving heads için yapılmıştır

15/02/2017

Türkiye

Türkiye

Yedek başlık

Ürün performansından çok memnunum ama şuan diğer arkadaşlar gibi bende ürünü kullanamıyorum. Yedek başlık çok pahalı. Philips firmasından ricam bu soruna bir çözüm bulması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS85/60 shaving heads için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS85/60 shaving heads için yapılmıştır

20/05/2013

Türkiye

Türkiye

traş

mükemmel bir traş makinesi. kullanımı çok güzel ve kolay

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS85/44 shaving heads için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS85/44 shaving heads için yapılmıştır

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