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Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Philips tıraş makinenizin bıçakları bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış gibi olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliklerini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Tıraş başlıklarını yılda bir kez değiştirin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Philips tıraş makinenizin bıçakları bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış gibi olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliklerini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Tıraş başlıklarını yılda bir kez değiştirin. Tüm faydaları görün
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Philips tıraş makinenizin bıçakları bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış gibi olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliklerini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Tıraş başlıklarını yılda bir kez değiştirin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Philips tıraş makinenizin bıçakları bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış gibi olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliklerini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Tıraş başlıklarını yılda bir kez değiştirin. Tüm faydaları görün
tıraş başlıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
Esnek Takip sistemi yüzünüzün kıvrımlarına otomatik olarak uyum sağlar ve cilt tahrişine karşı korumaya yardımcı olur.
Tıraş başlıkları, makinenin yüzünüzde rahatça hareket etmesine yardımcı olan benzersiz kayma halkalarına sahiptir.
Duşta tıraş zaman kazanmak ve ıslak tıraşın verdiği ferahlık hissini yaşamak için tıraş makinesini duşta kullanın.
Tıraş sistemi
Tıraş ünitesi