Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

Philips tıraş makinenizin bıçakları bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış gibi olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliklerini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Tıraş başlıklarını yılda bir kez değiştirin. Tüm faydaları görün