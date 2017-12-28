2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HS85/44
Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
Philips tıraş makinenizin bıçakları bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış gibi olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliklerini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Tıraş başlıklarını yılda bir kez değiştirin.
yedek kartuşlu
Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
Esnek Takip sistemi yüzünüzün kıvrımlarına otomatik olarak uyum sağlar ve cilt tahrişine karşı korumaya yardımcı olur.
Tıraş başlıkları, makinenin yüzünüzde rahatça hareket etmesine yardımcı olan benzersiz kayma halkalarına sahiptir.
2.8
5 üzerinden
9
İncelemeler
Tunsan
28/12/2017
Türkiye
Mükemel bir Ürün
Mükemmel bir ürün 3-4 yıl kullandım.Başlıkları bulamağım için bir kenara bıraktım.Şu an başlıklarını bulursam kullanmaya devam edeceğim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS85/60 shaving heads için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS85/60 shaving heads için yapılmıştır
Zekayi
15/02/2017
Türkiye
Yedek başlık
Ürün performansından çok memnunum ama şuan diğer arkadaşlar gibi bende ürünü kullanamıyorum. Yedek başlık çok pahalı. Philips firmasından ricam bu soruna bir çözüm bulması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS85/60 shaving heads için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS85/60 shaving heads için yapılmıştır
doğan20
20/05/2013
Türkiye
traş
mükemmel bir traş makinesi. kullanımı çok güzel ve kolay
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS85/44 shaving heads için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS85/44 shaving heads için yapılmıştır