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    tıraş başlıkları

    HS85/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
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      tıraş başlıkları

      HS85/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 12 ayda bir değiştirin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      tıraş başlıkları

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 12 ayda bir değiştirin. Tüm faydaları görün

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 12 ayda bir değiştirin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      tıraş başlıkları

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      Bıçaklarınız bir yılın sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş bıçağınızın mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 12 ayda bir değiştirin. Tüm faydaları görün

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        tıraş başlıkları

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        Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

        En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 12 ayda bir değiştirin

        • Esnek Takip sistemi
        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

        Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

        Esnek Takip sistemi

        Esnek Takip sistemi

        Esnek Takip sistemi yüzünüzün kıvrımlarına otomatik olarak uyum sağlar ve cilt tahrişine karşı korumaya yardımcı olur.

        Kayma halkaları

        Kayma halkaları

        Tıraş başlıkları, makinenin yüzünüzde rahatça hareket etmesine yardımcı olan benzersiz kayma halkalarına sahiptir.

        Islak kullanım

        Islak kullanım

        Duşta tıraş zaman kazanmak ve ıslak tıraşın verdiği ferahlık hissini yaşamak için tıraş makinesini duşta kullanın.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş ünitesi

          Aşağıdaki ürün modellerine uyar
          • 8020X
          • 8040X
          • 8060X
          • HS8015
          • HS8020
          • HS8023
          • HS8040
          • HS8060
          • HS8420
          • HS8440
          • HS8460

        • Tıraş sistemi

          Tıraş ünitesi
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