Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın
Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın
Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın
Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın
Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Mutfak robotu
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İkili metal balon çırpıcı ve tek dokunuşla çalışan otomatik düğmeyi kullanarak kabarık yumurta beyazları (%600'a varan oranda hacim artışı) ve mükemmel çırpılmış krema (%200'e varan oranda hacim artışı) hazırlayın. Nefis tatlılar hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Güçlü motor ve metal yoğurma kancası, malzemelerinizi hızla bir hamur topu haline getirir. Hamur hazır olduğunda devreye giren yenilikçi yoğurma kancası, hamuru doğru güçle karıştırarak en lezzetli ekmeği hazırlamanızı sağlar.
Bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyon olan PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunar. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir.
Bu Avance Mutfak Robotu, manuel 12 hız ayarı ve darbe kontrolünün yanı sıra tek dokunuşla çalışan 3 otomatik düğmeye sahiptir. Bunları seçmek için kontrol kadranını "Açık" konumuna getirmeniz ve tek dokunuşla çalışan otomatik düğmeye basmanız yeterli. Motor, en iyi sonuçlar için doğru hızı ve otomatik darbe fonksiyonlarını otomatik olarak ayarlar.
Ürününüzün kutusunda gelen tüm Philips Mutfak Robotu aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabilir.
2 litre çalışma kapasitesine sahip ekstra geniş 3,4 litrelik haznede 7 porsiyona kadar çorba, 7 yumurta beyazı veya 1,7 kg hamur işlenebilir. 1,5 litreye kadar malzeme alabilen 2,2 litrelik blender sürahisi ile tek seferde 5 adede kadar smoothie hazırlayabilirsiniz.
Bu mutfak robotu 4 ek paslanmaz çelik diskle birlikte sunulur: her çeşit sebzeye uygun 1 ters çevrilebilir rendeleme diski (ince ve kalın), patates ya da peynir için 1 adet öğütme diski, ince sebze şeritleri hazırlamak için 1 jülyen doğrama diski ve kalın patates dilimleri için 1 adet patates kızartması diski.
Bu mutfak robotu, profesyonel meyve suyu hazırlama aksesuarına sahiptir. Ekstra geniş besleme borusu ve patentli mikro gözenekli filtresi sayesinde, diğer meyve suyu sıkacaklarına göre %200 daha hızlı meyve suyu çıkarabilir. Paslanmaz çelikten üretilen ve meyveleri son damlaya kadar sıkan patentli mikro gözenekli filtre ile daha fazla meyve suyu çıkarabilirsiniz. Ergonomik tasarımı sayesinde de kolayca temizleyip kaldırabilirsiniz.
Philips mutfak robotu, XXL diskleri (18 cm) sayesinde daha hızlı çalışarak yemek pişirme işini hem hızlandırır hem de zahmetsiz hale getirir.
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Kaplama
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