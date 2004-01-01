Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın
Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın
Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın
Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın
Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Mutfak robotu
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İkili metal balon çırpıcı ve tek dokunuşla çalışan otomatik düğmeyi kullanarak kabarık yumurta beyazları (%600'a varan oranda hacim artışı) ve mükemmel çırpılmış krema (%200'e varan oranda hacim artışı) hazırlayın. Nefis tatlılar hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Güçlü motor ve metal yoğurma kancası, malzemelerinizi hızla bir hamur topu haline getirir. Hamur hazır olduğunda devreye giren yenilikçi yoğurma kancası, hamuru doğru güçle karıştırarak en lezzetli ekmeği hazırlamanızı sağlar.
PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!
Bu Avance Mutfak Robotu, manuel 12 hız ayarı ve darbe kontrolünün yanı sıra tek dokunuşla çalışan 3 otomatik düğmeye sahiptir. Bunları seçmek için kontrol kadranını "Açık" konumuna getirmeniz ve tek dokunuşla çalışan otomatik düğmeye basmanız yeterli. Motor, en iyi sonuçlar için doğru hızı ve otomatik darbe fonksiyonlarını otomatik olarak ayarlar.
Ürününüzün kutusunda gelen tüm Philips Mutfak Robotu aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabilir.
2 litre çalışma kapasitesine sahip ekstra geniş 3,4 litrelik haznede 7 porsiyona kadar çorba, 7 yumurta beyazı veya 1,7 kg hamur işlenebilir. 1,5 litreye kadar malzeme alabilen 2,2 litrelik blender sürahisi ile tek seferde 5 adede kadar smoothie hazırlayabilirsiniz.
Ters çevrilebilir rendeleme diskleri (ince ve kalın) her çeşit sebze için uygundur.
Güvenilir, kolay kullanımlı ve harika tasarıma sahip yeni Philips Jamie Oliver Mutfak Robotu, taze ve sağlıklı kahvaltılar, öğle yemekleri ve akşam yemekleri hazırlamak için kullanabileceğiniz çok sayıda kullanışlı aksesuara sahiptir. Bu aksesuar, portakal ve greyfurt gibi her türlü narenciyeden taze meyve suyu hazırlamak için idealdir.
Philips mutfak robotu, XXL diskleri (18 cm) sayesinde daha hızlı çalışarak yemek pişirme işini hem hızlandırır hem de zahmetsiz hale getirir.
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Genel özellikler
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