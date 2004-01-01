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    7000 Serisi Mutfak robotu

    HR7776/91
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      -{discount-value}

      7000 Serisi Mutfak robotu

      HR7776/91

      Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın

      Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

      Bu ürün satışta değil

      7000 Serisi Mutfak robotu

      Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın

      Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

      Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın

      Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

      Bu ürün satışta değil

      7000 Serisi Mutfak robotu

      Doğrayın, dilimleyin, öğütün, yoğurun, çırpın ve karıştırın

      Bu Philips 7000 Serisi Mutfak Robotu, mutfak ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm sunar. Yenilikçi metal yoğurma kancası, güçlü 1300 W motoru ve tek dokunuşla çalışan otomatik hamur düğmesi ile ekmek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

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        7000 Serisi

        7000 Serisi

        Mutfak robotu

        - {discount-value}

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        PowerChop ile sevilen tarifler hazırlayın ve daha fazlasını yapın

        • 1300W
        • Kompakt, 3'ü 1 arada kurulum
        • 3,4 L hazne
        Krema ve yumurta beyazı için ikili metal balon çırpıcı

        Krema ve yumurta beyazı için ikili metal balon çırpıcı

        İkili metal balon çırpıcı ve tek dokunuşla çalışan otomatik düğmeyi kullanarak kabarık yumurta beyazları (%600'a varan oranda hacim artışı) ve mükemmel çırpılmış krema (%200'e varan oranda hacim artışı) hazırlayın. Nefis tatlılar hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

        Mükemmel ekmek hamuru için metal yoğurma kancası

        Mükemmel ekmek hamuru için metal yoğurma kancası

        Güçlü motor ve metal yoğurma kancası, malzemelerinizi hızla bir hamur topu haline getirir. Hamur hazır olduğunda devreye giren yenilikçi yoğurma kancası, hamuru doğru güçle karıştırarak en lezzetli ekmeği hazırlamanızı sağlar.

        Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

        Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

        PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

        Ekmek hamuru yapmak, çırpmak ve buz kırmak için otomatik düğmeler

        Ekmek hamuru yapmak, çırpmak ve buz kırmak için otomatik düğmeler

        Bu Avance Mutfak Robotu, manuel 12 hız ayarı ve darbe kontrolünün yanı sıra tek dokunuşla çalışan 3 otomatik düğmeye sahiptir. Bunları seçmek için kontrol kadranını "Açık" konumuna getirmeniz ve tek dokunuşla çalışan otomatik düğmeye basmanız yeterli. Motor, en iyi sonuçlar için doğru hızı ve otomatik darbe fonksiyonlarını otomatik olarak ayarlar.

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Ürününüzün kutusunda gelen tüm Philips Mutfak Robotu aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Tüm aile için büyük kapasiteli robot haznesi ve blender sürahisi

        Tüm aile için büyük kapasiteli robot haznesi ve blender sürahisi

        2 litre çalışma kapasitesine sahip ekstra geniş 3,4 litrelik haznede 7 porsiyona kadar çorba, 7 yumurta beyazı veya 1,7 kg hamur işlenebilir. 1,5 litreye kadar malzeme alabilen 2,2 litrelik blender sürahisi ile tek seferde 5 adede kadar smoothie hazırlayabilirsiniz.

        İnce ve kalın parçalama için döndürülebilen disk bıçak

        İnce ve kalın parçalama için döndürülebilen disk bıçak

        Ters çevrilebilir rendeleme diskleri (ince ve kalın) her çeşit sebze için uygundur.

        Taze portakal ve greyfurt suyu için narenciye sıkacağı

        Taze portakal ve greyfurt suyu için narenciye sıkacağı

        Güvenilir, kolay kullanımlı ve harika tasarıma sahip yeni Philips Jamie Oliver Mutfak Robotu, taze ve sağlıklı kahvaltılar, öğle yemekleri ve akşam yemekleri hazırlamak için kullanabileceğiniz çok sayıda kullanışlı aksesuara sahiptir. Bu aksesuar, portakal ve greyfurt gibi her türlü narenciyeden taze meyve suyu hazırlamak için idealdir.

        Her türlü malzemeyi daha hızlı işleyen XXL 18 cm diskler

        Philips mutfak robotu, XXL diskleri (18 cm) sayesinde daha hızlı çalışarak yemek pişirme işini hem hızlandırır hem de zahmetsiz hale getirir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Gövde
          ABS
          Kapaklı hazne
          SAN
          Yoğurma aparatı
          POM ve metal
          Malzeme itici
          ABS
          Hız anahtarı
          ABS
          Narenciye sıkacağı
          PP
          Bıçak tutucu, balon çırpıcı
          POM
          S biçimli bıçak, bıçak, metal diskler
          Paslanmaz çelik

        • Aksesuarlar

          Spatula
          Evet
          Ayarlanabilir dilimleyici disk bıçak
          1-7 mm
          Döndürülebilen disk bıçak
          dilimleme/doğrama (iri/ince)
          Narenciye sıkacağı
          Evet
          S biçimli paslanmaz çelik bıçak
          Evet
          İkili çırpıcı
          Evet
          Metal yoğurma kancası
          Evet
          Blender Sürahisi
          Evet

        • Teknik özellikler

          Güç
          1300  W
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Gerilim
          220-240  V
          Blender haznesi maksimum kapasitesi
          2,2 l
          Frekans
          50/60  Hz
          Blender sürahisi çalışma kapasitesi
          1,5 l
          Güvenlik
          Kapak ve hazne algılama, 1,5 sn mekanik fren
          Hazne maks. kapasitesi
          3,4 L
          Hazne çalışma kapasitesi
          2 L

        • Genel özellikler

          Hızlar
          12 + darbeli
          Kaymaz ayak
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Fonksiyonlar
          30+
          Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (maks.)
          20.000 dev/dak'ya kadar
          Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (min.)
          6500 dev/dak'ya kadar
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Devir hızı - Hazne (maks.)
          1700 dev/dak'ya kadar
          Devir hızı - Hazne (min.)
          575 dev/dak'ya kadar
          Hazne maks. çalışma kapasitesi
          2,4 l (kuru/sıvı)
          Blender sürahisi çalışma kapasitesi
          1,5 l
          Hazne kapasitesi
          3,4  l
          Hazne maks. çalışma kapasitesi.
          1000 g (Un)
          3 ön ayar düğmesi
          Evet
          Ana ünite ve hazne
          289 x 254 x 436 mm
          blender haznesi kapasitesi
          2,2 l

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