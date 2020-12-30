30'dan fazla fonksiyonu kolayca uygulamak için 7 aksesuar

Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar sulu hamur hazırlama ve kuvvetli yoğurma için bir yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Narenciye sıkmak için narenciye sıkacağı. Ve çevirme, çırpma ve sulu hamur hazırlama için bir balon çırpıcı.