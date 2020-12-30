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  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
  • Kolay ve mükemmel kullanım
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Üretimden kaldırıldı

Pure Essentials CollectionMutfak robotu

HR7774/90

Kolay ve mükemmel kullanım

Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Daha büyük boru. Daha geniş hazne. Daha güçlü. Daha kolay

Kolay ve mükemmel kullanım

  • 1000 W

  • Kompakt, 2'si bir arada sistem

  • 3,4 L hazne

30'dan fazla fonksiyonu kolayca uygulamak için 7 aksesuar

30'dan fazla fonksiyonu kolayca uygulamak için 7 aksesuar

Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar sulu hamur hazırlama ve kuvvetli yoğurma için bir yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Narenciye sıkmak için narenciye sıkacağı. Ve çevirme, çırpma ve sulu hamur hazırlama için bir balon çırpıcı.

XL geniş besleme borusuyla meyveleri veya sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz

XL geniş besleme borusuyla meyveleri veya sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz

XL besleme borusu ile meyveleri veya sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece önce doğramanıza gerek kalmaz.

XL hazne ile 1 seferde 7 porsiyona kadar

XL hazne ile 1 seferde 7 porsiyona kadar

XL hazne, tek seferde maksimum hacimleri işlemenizi sağlar: 2 l çorba, 1,7 kg hamur, 7 yumurta akı kapasitesi.

Teknik Özellikler

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