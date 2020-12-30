2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR7774/90
Kolay ve mükemmel kullanım
Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır.
1000 W
Kompakt, 2'si bir arada sistem
3,4 L hazne
Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar sulu hamur hazırlama ve kuvvetli yoğurma için bir yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Narenciye sıkmak için narenciye sıkacağı. Ve çevirme, çırpma ve sulu hamur hazırlama için bir balon çırpıcı.
XL besleme borusu ile meyveleri veya sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece önce doğramanıza gerek kalmaz.
XL hazne, tek seferde maksimum hacimleri işlemenizi sağlar: 2 l çorba, 1,7 kg hamur, 7 yumurta akı kapasitesi.
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