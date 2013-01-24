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    Pure Essentials Collection

    Mutfak robotu

    HR7774/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolay ve mükemmel kullanım Kolay ve mükemmel kullanım Kolay ve mükemmel kullanım
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      Pure Essentials Collection Mutfak robotu

      HR7774/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolay ve mükemmel kullanım

      Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Pure Essentials Collection Mutfak robotu

      Kolay ve mükemmel kullanım

      Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Kolay ve mükemmel kullanım

      Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Pure Essentials Collection Mutfak robotu

      Kolay ve mükemmel kullanım

      Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Mutfak robotu

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolay ve mükemmel kullanım

        Daha büyük boru. Daha geniş hazne. Daha güçlü. Daha kolay

        • 1000 W
        • Kompakt, 2'si bir arada kurulum
        • 3,4 L hazne
        30'dan fazla fonksiyonu kolayca uygulamak için 7 aksesuar

        30'dan fazla fonksiyonu kolayca uygulamak için 7 aksesuar

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar sulu hamur hazırlama ve kuvvetli yoğurma için bir yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Narenciye sıkmak için narenciye sıkacağı. Ve çevirme, çırpma ve sulu hamur hazırlama için bir balon çırpıcı.

        XL geniş besleme borusuyla meyveleri veya sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz

        XL geniş besleme borusuyla meyveleri veya sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz

        XL besleme borusu ile meyveleri veya sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece önce doğramanıza gerek kalmaz.

        XL hazne ile 1 seferde 7 porsiyona kadar

        XL hazne ile 1 seferde 7 porsiyona kadar

        XL hazne, tek seferde maksimum hacimleri işlemenizi sağlar: 2 l çorba, 1,7 kg hamur, 7 yumurta akı kapasitesi.

        Kompakt, 2'si bir arada kurulum tezgahta daha az yer kaplar

        Kompakt, 2'si bir arada kurulum tezgahta daha az yer kaplar

        Blender veya hazne kompakt kurulumu sayesinde tezgahta yer kazanın

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        1-7 mm kalınlığında dilimler için ayarlanabilir bıçaklar

        Ayarlanabilir bıçaklarla, 1 mm - 7 mm arası dilimler elde edebilirsiniz.

        1000 W motor

        Bu Philips mutfak robotunun güçlü 1000 W motoru ile hızı tam olarak ayarlayabilir ve istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Hazne kapasitesi (kuru malzeme)
          3,4  L
          Hazne kapasitesi (sıvı malzeme)
          2  L
          Hazne hamur çalışma kapasitesi
          1700  g
          Hazne un çalışma kapasitesi
          1000  g
          Blender haznesi kapasitesi
          1,5  L
          Güvenlik
          Kapak ve hazne algılama, 1,5 sn. mekanik fren
          Hızlar
          Değişken hız
          Kordon uzunluğu
          120  cm

        • Aksesuarlar

          Ek bıçak/disk sayısı
          2
          Ters çevrilir doğrama diski
          Orta ve ince kalınlıkta doğrama için
          Ayarlanabilir dilimleme diski
          1-7 mm kalınlığında meyve ve sebze dilimleri için
          Narenciye sıkacağı
          Narenciye sıkmak için
          Yoğurma aparatı
          Yoğurma, kuvvetli yoğurma, hamur karıştırma, sulu hamur hazırlama için
          Paslanmaz çelik bıçak
          • doğrama
          • Dövme
          • krema yapma
          • ufalama
          • kesme
          • yedirme
          • ezme
          • kıyma
          Balon çırpıcı
          Çırpma, karıştırma ve bulamaç hazırlama için ikili çırpıcı
          Kırılmaz blender
          • karıştırma
          • parçalama
          • köpürtme
          • öğütme
          • püre yapma
          • homojenleştirme
          • sıvılaştırma
          • çekme
          • çalkalama
          • karıştırma
          Tarif kitabı
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Muhafaza
          ABS
          Bıçak tutucu, balon çırpıcı
          POM
          Diskler, doğrama bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Hız anahtarı
          Fırçalanmış alüminyum
          Yoğurma aparatı, narenciye sıkacağı
          PP
          Fonksiyon düğmeleri
          Darbe, Buz
          İtici, iç itici
          ABS, SAN
          Kapak ve blenderli hazne
          SAN
          Renk(ler)
          Siyah

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
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          Kaymaz ayak
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        • Menşei

          Çin
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