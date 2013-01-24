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Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ve mükemmel kullanım
Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır. Tüm faydaları görün
Kolay ve mükemmel kullanım
Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ve mükemmel kullanım
Bu en son teknoloji ürünü mutfak robotu en gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. 30'dan fazla fonksiyonu sağlayan 7 aksesuarıyla çok yönlü olması sağlanmıştır. Tüm faydaları görün
Mutfak robotu
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar sulu hamur hazırlama ve kuvvetli yoğurma için bir yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Narenciye sıkmak için narenciye sıkacağı. Ve çevirme, çırpma ve sulu hamur hazırlama için bir balon çırpıcı.
XL besleme borusu ile meyveleri veya sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece önce doğramanıza gerek kalmaz.
XL hazne, tek seferde maksimum hacimleri işlemenizi sağlar: 2 l çorba, 1,7 kg hamur, 7 yumurta akı kapasitesi.
Blender veya hazne kompakt kurulumu sayesinde tezgahta yer kazanın
Ayarlanabilir bıçaklarla, 1 mm - 7 mm arası dilimler elde edebilirsiniz.
Bu Philips mutfak robotunun güçlü 1000 W motoru ile hızı tam olarak ayarlayabilir ve istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Menşei