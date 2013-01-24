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    Mutfak robotu

    HR7770/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
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      Mutfak robotu

      HR7770/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme

      Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Mutfak robotu

      Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme

      Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün

      Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme

      Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Mutfak robotu

      Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme

      Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör mutfak-robotu

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        Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme

        Renk kodlu pişirme özelliğine sahip mutfak robotu

        • 550 W
        • Kompakt, 2'si bir arada kurulum
        • 2 L hazne
        Renk kodlu aksesuar ve hız ayarı kombinasyonları

        Renk kodlu aksesuar ve hız ayarı kombinasyonları

        En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.

        25+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

        25+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

        Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten doğrama bıçağı. Doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli diskler. Farklı malzemeleri karıştırmak, parçalamak ve çalkalamak için 1 litrelik kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.

        Sağlam taban, kuvvetli yoğurma sırasında bile sabit kalır

        Sağlam taban, kuvvetli yoğurma sırasında bile sabit kalır

        Sağlam tabandaki vantuzlu ayaklar, hamur yoğurma gibi kuvvetli uygulamalarda bile cihazın sabit kalmasını sağlar.

        Kolay montaj için bağlantı elemanları ve aparatları

        Kolay montaj için bağlantı elemanları ve aparatları

        Tek seferde 5 porsiyona kadar

        Tek seferde 5 porsiyona kadar

        Kırılmaya karşı dayanıklı sürahi yoğun kullanıma dayanır

        Kırılmaya karşı dayanıklı sürahi yoğun kullanıma dayanır

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Optimum hız/aksesuar kombinasyonu için 2 hız ayarı

        700W motor, 2 hız ayarı ve darbe düğmesi ile doğru hızı seçebilirsiniz

        Büyük miktarları işlemek ve kuvvetli yoğurma işlemi için 550 Watt motor

        550W motor, 2 hız ayarı ve darbe düğmesi ile, en iyi sonuçlar için doğru hızı seçebilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Hızlar
          2+ darbe
          Güvenlik
          Kapak ve hazne algılama, 1,5 sn. mekanik fren
          Kordon uzunluğu
          120  cm
          Hazne kapasitesi (kuru malzeme)
          2  L
          Blender haznesi kapasitesi
          1  L
          Hazne hamur çalışma kapasitesi
          500  g
          Hazne un çalışma kapasitesi
          300  g
          Hazne kapasitesi (sıvı malzeme)
          2  L

        • Aksesuarlar

          Ek bıçak/disk sayısı
          5
          Dilimleme ek bıçağı ince
          Evet
          Dilimleme ek bıçağı orta
          Evet
          Doğrama ek bıçağı ince
          Evet
          Doğrama ek bıçağı orta
          Evet
          Öğütücü ek bıçağı orta
          Patates, peynir öğütme
          Bulamaç diski
          Çalkalama, çırpma ve bulamaç hazırlama uygulamaları için
          Paslanmaz çelik bıçak
          • doğrama
          • Dövme
          • krema yapma
          • ufalama
          • kesme
          • yedirme
          • ezme
          • kıyma
          Yoğurma aparatı
          Hamur yoğurmak ve karıştırmak için
          Kırılmaz blender
          • karıştırma
          • parçalama
          • köpürtme
          • öğütme
          • püre yapma
          • homojenleştirme
          • sıvılaştırma
          • çekme
          • çalkalama
          • karıştırma

        • Tasarım özellikleri

          Muhafaza
          ABS
          Bulamaç diski
          PP
          Hız anahtarı
          ABS
          Fonksiyon düğmeleri
          Darbeli
          İtici, iç itici
          ABS, SAN
          Diskler, doğrama bıçağı
          Paslanmaz çelik doğrama bıçağı, disk yuvası PP
          Renk(ler)
          Parlak beyaz, koyu gri tonlar, şık renk kodlaması
          Kapak ve blenderli hazne
          SAN

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Entegre kablo yuvası
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        • Menşei

          Türkiye
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