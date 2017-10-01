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  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
  • Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme

Üretimden kaldırıldı

Mutfak robotu

HR7770/00

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme

Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Renk kodlu pişirme özelliğine sahip mutfak robotu

Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme

  • 550 W

  • Kompakt, 2'si bir arada kurulum

  • 2 L hazne

Renk kodlu aksesuar ve hız ayarı kombinasyonları

En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.

25+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

25+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten doğrama bıçağı. Doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli diskler. Farklı malzemeleri karıştırmak, parçalamak ve çalkalamak için 1 litrelik kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.

Optimum hız/aksesuar kombinasyonu için 2 hız ayarı

700W motor, 2 hız ayarı ve darbe düğmesi ile doğru hızı seçebilirsiniz

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

01/10/2017

Türkiye

Türkiye

Çok kullaanışlı

İyi bir ürün. Mutfakta işimizi kolaylaştırıyor. Kullanımı kolay, pratik, yedek parça sorunu yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HR7770/00 Mutfak robotu için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HR7770/00 Mutfak robotu için yapılmıştır

14/02/2017

Türkiye

Türkiye

kullanımı kolay

ilk philips mutfak robotumu 23 sene kullandım, şimdi 2. sini aldım, iyi ki de almışım, diğer ürünlere göre kullanım kolaylığı süper, parçalar gayet kullanışlı, iyi ki varsın Philips

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HR7770/00 Mutfak robotu için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HR7770/00 Mutfak robotu için yapılmıştır

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