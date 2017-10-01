2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz.
550 W
Kompakt, 2'si bir arada kurulum
2 L hazne
En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.
Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten doğrama bıçağı. Doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli diskler. Farklı malzemeleri karıştırmak, parçalamak ve çalkalamak için 1 litrelik kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.
700W motor, 2 hız ayarı ve darbe düğmesi ile doğru hızı seçebilirsiniz
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
edizer
01/10/2017
Türkiye
Çok kullaanışlı
İyi bir ürün. Mutfakta işimizi kolaylaştırıyor. Kullanımı kolay, pratik, yedek parça sorunu yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HR7770/00 Mutfak robotu için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HR7770/00 Mutfak robotu için yapılmıştır
smkurt
14/02/2017
Türkiye
kullanımı kolay
ilk philips mutfak robotumu 23 sene kullandım, şimdi 2. sini aldım, iyi ki de almışım, diğer ürünlere göre kullanım kolaylığı süper, parçalar gayet kullanışlı, iyi ki varsın Philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HR7770/00 Mutfak robotu için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HR7770/00 Mutfak robotu için yapılmıştır