25+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten doğrama bıçağı. Doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli diskler. Farklı malzemeleri karıştırmak, parçalamak ve çalkalamak için 1 litrelik kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.