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Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsiz, mükemmel yemek pişirme
Philips Mutfak Robotu, mutfağınızdaki tüm sorunlarınızın çok işlevli yanıtıdır. Renk kodlu aksesuarlar ve hız ayarları sayesinde hızın rengi ile aksesuar rengini eşleştirerek en iyi sonuçları elde edersiniz. Tüm faydaları görün
En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.
Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten doğrama bıçağı. Doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli diskler. Farklı malzemeleri karıştırmak, parçalamak ve çalkalamak için 1 litrelik kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.
Sağlam tabandaki vantuzlu ayaklar, hamur yoğurma gibi kuvvetli uygulamalarda bile cihazın sabit kalmasını sağlar.
700W motor, 2 hız ayarı ve darbe düğmesi ile doğru hızı seçebilirsiniz
550W motor, 2 hız ayarı ve darbe düğmesi ile, en iyi sonuçlar için doğru hızı seçebilirsiniz
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
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