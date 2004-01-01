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    • Az zahmet, bol lezzet Az zahmet, bol lezzet Az zahmet, bol lezzet

      Viva Collection Mutfak robotu

      HR7762/90

      Az zahmet, bol lezzet

      Bu Philips Mutfak Robotu 2 L'lik hazne, blender ve öğütücü el değirmeni ile 3'ü 1 arada kompakt bir tasarıma sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri hazırlamanız için 4 adet paslanmaz çelik disk bulunur. Aksesuar saklama kutusu dahildir.

      Bu ürün satışta değil

      Viva Collection Mutfak robotu

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      Viva Collection
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      Viva Collection

      Mutfak robotu

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      Az zahmet, bol lezzet

      Ev yapımı kek, graten, salata ve daha fazlasını yapın

      • 750 W
      • Kompakt, 3'ü 1 arada kurulum
      • 2 L hazne
      • 28'den fazla işleve yönelik aksesuarlar
      Güçlü kullanım için 750 W motor

      Güçlü kullanım için 750 W motor

      Bu Philips Mutfak Robotu, 2 hız ve darbe seçeneği sunan güçlü motoruyla tüm favori yemeklerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.

      Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

      Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

      PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

      28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

      28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

      Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı; et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı; doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli disk bıçaklar; farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1 L kapasiteli kırılmaz blender; çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski ve kahve çekirdeği vb. öğütmek için öğütücü

      Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

      Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

      Geniş 2,1 l hazne (1,5 l çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.

      Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

      Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

      1,75 litrelik kırılmaya karşı dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 litredir (Tek seferde 5 smoothie porsiyonuna kadar).

      Kolay montaj için bağlantı elemanları ve aparatları

      Kolay montaj için bağlantı elemanları ve aparatları

      Bu Philips mutfak robotu kolaylıkla kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Aksesuarların kolay takılır akıllı tasarımı sayesinde parçalar birbirlerine kolayca geçer.

      Pratik aksesuar saklama kabı dahildir

      Pratik aksesuar saklama kabı dahildir

      Aksesuar saklama kutusu, Philips mutfak robotunuzun tüm aksesuarlarının elinizin altında olmasını sağlar. Üstelik tüm keskin paslanmaz çelik aksesuarları güvenli bir yerde saklamanıza imkan tanır.

      Makinede yıkanabilir aksesuarlar

      Makinede yıkanabilir aksesuarlar

      Ürününüzün kutusunda gelen tüm Philips Mutfak Robotu aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabilir.

      Dilimlemek, doğramak, öğütmek, kızartmak üzere patates kesmek için paslanmaz çelik diskler

      Dilimlemek, doğramak, öğütmek, kızartmak üzere patates kesmek için paslanmaz çelik diskler

      Tamamen metal paslanmaz çelik diskler, evde yemek yapmayı kolay hale getirmek için malzemeleri hızlıca işler

      Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

      Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

      Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.

      Renk kodlu aksesuar ve hız ayarı kombinasyonları

      En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım özellikleri

        Renkler
        Siyah

      • Aksesuarlar

        Aksesuar saklama kutusu
        Evet
        Bulamaç diski
        Evet
        Parmak patates disk bıçağı
        Evet
        Parçalayıcı disk
        Evet
        Öğütücü el değirmeni
        Evet
        Yoğurma aparatı
        Evet
        Döndürülebilen disk bıçak
        dilimleme/doğrama (iri/ince)
        S biçimli paslanmaz çelik bıçak
        Evet
        Blender Sürahisi
        Evet

      • Teknik özellikler

        Güç
        750  W
        Gerilim
        220-240  V
        Frekans
        50-60  Hz
        Güvenlik
        Kapak ve hazne algılama, 1,5 sn mekanik fren

      • Genel özellikler

        Hızlar
        2+ darbe
        Ürün boyutu (U x G x Y)
        210 x 210 x 368 mm
        Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (maks.)
        21.000 dev/dak'ya kadar
        Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (min.)
        16.500 dev/dak'ya kadar
        Kablo uzunluğu
        1  m
        Devir hızı - Hazne (maks.)
        1900 dev/dak'ya kadar
        Blender sürahi boyutu
        1,75 l
        Devir hızı - Hazne (min.)
        1500 dev/dak'ya kadar
        Hazne maksimum çalışma kapasitesi
        1,5 l (kuru/sıvı)
        Blender sürahisi çalışma kapasitesi
        1,0 l
        Hazne kapasitesi
        2  L
        Hazne maksimum çalışma kapasitesi.
        500 g (Un)
        Öğütücü el değirmeni kapasitesi
        250 ml

      Badge-D2C

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