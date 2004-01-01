HR7762/90
Az zahmet, bol lezzet
Bu Philips Mutfak Robotu 2 L'lik hazne, blender ve öğütücü el değirmeni ile 3'ü 1 arada kompakt bir tasarıma sahiptir. Ayrıca en sevdiğiniz tarifleri hazırlamanız için 4 adet paslanmaz çelik disk bulunur. Aksesuar saklama kutusu dahildir.
Bu ürün satışta değil
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Mutfak robotu
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Bu Philips Mutfak Robotu, 2 hız ve darbe seçeneği sunan güçlü motoruyla tüm favori yemeklerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.
PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!
Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı; et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı; doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli disk bıçaklar; farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1 L kapasiteli kırılmaz blender; çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski ve kahve çekirdeği vb. öğütmek için öğütücü
Geniş 2,1 l hazne (1,5 l çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.
1,75 litrelik kırılmaya karşı dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 litredir (Tek seferde 5 smoothie porsiyonuna kadar).
Bu Philips mutfak robotu kolaylıkla kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Aksesuarların kolay takılır akıllı tasarımı sayesinde parçalar birbirlerine kolayca geçer.
Aksesuar saklama kutusu, Philips mutfak robotunuzun tüm aksesuarlarının elinizin altında olmasını sağlar. Üstelik tüm keskin paslanmaz çelik aksesuarları güvenli bir yerde saklamanıza imkan tanır.
Ürününüzün kutusunda gelen tüm Philips Mutfak Robotu aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Tamamen metal paslanmaz çelik diskler, evde yemek yapmayı kolay hale getirmek için malzemeleri hızlıca işler
Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.
En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Genel özellikler
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