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      HR7761/01

      HR7761/01

      Bu ürün satışta değil

      HR7761/01

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      Tümünü gör Mutfak Robotu

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      Güçlü kullanım için 750 W motor

      Güçlü kullanım için 750 W motor

      Bu Philips Mutfak Robotu, 2 hız ve darbe seçeneği sunan güçlü motoruyla tüm favori yemeklerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.

      Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

      Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

      PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

      28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

      28+ fonksiyonu kolayca yerine getiren aksesuarlar

      Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar şunlardır: Hamur karıştırmak ve yoğurmak için yoğurma aparatı; et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı; doğrama ve rendeleme amaçlı çeşitli disk bıçaklar; farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1 L kapasiteli kırılmaz blender; çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski ve kahve çekirdeği vb. öğütmek için öğütücü

      Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

      Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

      1,75 litrelik kırılmaya karşı dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 litredir (Tek seferde 5 smoothie porsiyonuna kadar).

      Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

      Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

      Geniş 2,1 l hazne (1,5 l çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.

      Kolay montaj için bağlantı elemanları ve aparatları

      Kolay montaj için bağlantı elemanları ve aparatları

      Bu Philips mutfak robotu kolaylıkla kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Aksesuarların kolay takılır akıllı tasarımı sayesinde parçalar birbirlerine kolayca geçer.

      Dilimlemek, doğramak ve öğütmek için ayrı diskler

      Dilimlemek, doğramak ve öğütmek için ayrı diskler

      Favori yemeğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken şey, doğru disk bıçağını (dilimleme, doğrama, parçalama) seçmek ve disk yuvasına takmak.

      Oturaklı taban yoğurma işlemi sırasında bile sabit kalır

      Oturaklı taban yoğurma işlemi sırasında bile sabit kalır

      Oturaklı taban yoğurma işlemi sırasında bile sabit kalır

      Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

      Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

      Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.

      Makinede yıkanabilir aksesuarlar

      Makinede yıkanabilir aksesuarlar

      Renk kodlu aksesuar ve hız ayarı kombinasyonları

      En iyi sonuçlar için hız ayarının rengi ile aksesuarın rengini eşleştirin.

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Dahil
        • S biçimli bıçak ünitesi
        • Çırpma aparatı
        • Kalın dilimleme aracı
        • Kalın doğrama aracı
        • İnce doğrama aracı
        • İnce dilimleme aracı
        • Parçalama aracı
        • Hazne
        • Yoğurma aparatı
        • Jülyen doğrama aracı
        • Öğütücü

      • Tasarım

        Renk
        Metalik gri

      • Genel özellikler

        Ürün özellikleri
        • Entegre kablo yuvası
        • Kaymaz ayak
        • Darbeli

      • Servis

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Ambalaj
        > %90 geri dönüşümlü malzeme
        Kullanım kılavuzu
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt

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