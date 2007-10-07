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Üretimden kaldırıldı

Mutfak robotu

HR7739/55

Çok yönlü ve zahmetsiz

Bu mutfak robotu, parçalamadan öğütmeye kadar çok çeşitli işlemleri yapabileceğiniz çok yönlü bir aksesuar setiyle birlikte gelir. Benzersiz takma/sökme sistemi sayesinde hazne ve kapak yerine zahmetsizce takılır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kolay Montaj sistemi sayesinde tüm parçalar kolayca takılır ve sökülür

Çok yönlü ve zahmetsiz

29-33 işlev

29-33 işlev

Bu mutfak robotu serisiyle, ufalama ve krema yapmaktan, yedirmeye 29-33 farklı pişirme tekniğini ("işlevler" olarak adlandırılmıştır) kullanarak sonsuz çeşitlilikte yemekler yaratabilirsiniz. Pişirme işlevlerinin tam sayısı modele göre değişir: HR7735 ve HR7739 29 pişirme işlevi sunar, HR7740 31 işlev, HR7744 32 işlev sunar ve HR7745 33 işlev sunarak size en yüksek esnekliği verir.

Güçlü 800 W motor en zorlu malzemelerle bile başa çıkabilir.

Kolay Montaj düğmesiyle tek dokunuşla takma ve sökme

Kolay Montaj düğmesiyle tek dokunuşla takma ve sökme

Bir mutfak robotunun takılması ve sökülmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı: artık doğru takma konumunu bulmak için kase ve kapakla uğraşmak yok: yalnızca Kolay Montaj düğmesine basarak istediğiniz açıda takın ve sökün.

Teknik Özellikler

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