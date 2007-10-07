2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR7739/55
Çok yönlü ve zahmetsiz
Bu mutfak robotu, parçalamadan öğütmeye kadar çok çeşitli işlemleri yapabileceğiniz çok yönlü bir aksesuar setiyle birlikte gelir. Benzersiz takma/sökme sistemi sayesinde hazne ve kapak yerine zahmetsizce takılır.
Bu mutfak robotu serisiyle, ufalama ve krema yapmaktan, yedirmeye 29-33 farklı pişirme tekniğini ("işlevler" olarak adlandırılmıştır) kullanarak sonsuz çeşitlilikte yemekler yaratabilirsiniz. Pişirme işlevlerinin tam sayısı modele göre değişir: HR7735 ve HR7739 29 pişirme işlevi sunar, HR7740 31 işlev, HR7744 32 işlev sunar ve HR7745 33 işlev sunarak size en yüksek esnekliği verir.
Bir mutfak robotunun takılması ve sökülmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı: artık doğru takma konumunu bulmak için kase ve kapakla uğraşmak yok: yalnızca Kolay Montaj düğmesine basarak istediğiniz açıda takın ve sökün.
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