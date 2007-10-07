Kolay Montaj düğmesiyle tek dokunuşla takma ve sökme

Bir mutfak robotunun takılması ve sökülmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı: artık doğru takma konumunu bulmak için kase ve kapakla uğraşmak yok: yalnızca Kolay Montaj düğmesine basarak istediğiniz açıda takın ve sökün.