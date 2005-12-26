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    Mutfak robotu

    HR7735/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
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      Mutfak robotu

      HR7735/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Yeni Philips mutfak robotu hızlı yemek pişirme biletinizdir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda platform üzerine güvenle sabitlemenize olanak sağlayan benzersiz Click&Go kolay montaj sistemi sayesinde saniyeler içinde monte ve demonte edilebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mutfak robotu

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Yeni Philips mutfak robotu hızlı yemek pişirme biletinizdir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda platform üzerine güvenle sabitlemenize olanak sağlayan benzersiz Click&Go kolay montaj sistemi sayesinde saniyeler içinde monte ve demonte edilebilir.

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Yeni Philips mutfak robotu hızlı yemek pişirme biletinizdir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda platform üzerine güvenle sabitlemenize olanak sağlayan benzersiz Click&Go kolay montaj sistemi sayesinde saniyeler içinde monte ve demonte edilebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mutfak robotu

      Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

      Yeni Philips mutfak robotu hızlı yemek pişirme biletinizdir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda platform üzerine güvenle sabitlemenize olanak sağlayan benzersiz Click&Go kolay montaj sistemi sayesinde saniyeler içinde monte ve demonte edilebilir.

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        Mutfak robotu

        Mutfak robotu

        Toplam:

        Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın

        Click&Go ile anında montaj

        Kolay Montaj/Demontaj sistemi

        Kolay Montaj/Demontaj sistemi

        Kolay Montaj sistemiyle montaj ve demontaj işlemleri saniyeler içinde halledilebilir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda yerleştirin, kapağını kapatın ve sadece düğmeye basın.

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Büyük miktarları işlemek ve kuvvetli yoğurma işlemi için 700 Watt motor

        700 W motor, 3 hız ayarı ve darbe düğmesi ile doğru hızı seçebilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Öğütücü ek bıçağı orta
          Patatesleri küçük parçalara ayırmak için
          Çırpma diski
          Çalkalama, çırpma ve bulamaç hazırlama uygulamaları için
          Paslanmaz çelik bıçak
          Doğramak, karıştırmak, yoğurmak, püre yapmak için
          Yoğurma aparatı
          Tüm hamur çeşitlerini yoğurmak ve karıştırmak için
          Paslanmaz çelik bıçak
          Sebze ve meyveleri orta kalınlıkta dilimlemek için
          Doğrama ek bıçağı orta
          Sebzeleri, meyveleri orta kalınlıkta doğramak için
          Blender ölçeği (1,5 l)
          Meyveleri karıştırmak, püre yapmak ve çalkalanması için

        • Tasarım özellikleri

          Metal bıçak ve ek bıçaklar
          paslanmaz çelik ve ABS
          Balon çırpıcı
          Metal balon, pom muhafazası
          Blender kolu, narenciye sıkacağı, yoğurma aksesuarı
          PP
          Muhafaza, blender kapağı, yiyecek itici, gömme kase
          PP
          Ek bıçak tutacağı
          ABS
          Kase, kapak, blender kavanozu, blender kabı, güvenlik tapası
          SAN
          Saklama kutusu, bulamaç bıçağı
          PP

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          700 W
          Kordon uzunluğu
          100, gövde üzerinde çift izolasyonlu fiş m
          Renkler
          Turuncu ve mısır kabuğu sarısı hareli beyaz
          Frekans
          50 Hz
          Motor
          Evrensel, radyo/tv etkileşimi önlenmiştir
          Hızlar
          2+ darbe
          Güvenlik
          Motoru koruyan otomatik olarak sıfırlanabilir kesme
          Hazne içeriği
          3,6 L
          Kek hamuru kapasitesi
          700 g
          Temizleme
          • Tüm aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Kolay temizleme düğmesi

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