Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
Yeni Philips mutfak robotu hızlı yemek pişirme biletinizdir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda platform üzerine güvenle sabitlemenize olanak sağlayan benzersiz Click&Go kolay montaj sistemi sayesinde saniyeler içinde monte ve demonte edilebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
Yeni Philips mutfak robotu hızlı yemek pişirme biletinizdir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda platform üzerine güvenle sabitlemenize olanak sağlayan benzersiz Click&Go kolay montaj sistemi sayesinde saniyeler içinde monte ve demonte edilebilir.
Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
Yeni Philips mutfak robotu hızlı yemek pişirme biletinizdir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda platform üzerine güvenle sabitlemenize olanak sağlayan benzersiz Click&Go kolay montaj sistemi sayesinde saniyeler içinde monte ve demonte edilebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece birkaç saniyede ev yemeğinizin keyfini çıkarın
Yeni Philips mutfak robotu hızlı yemek pişirme biletinizdir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda platform üzerine güvenle sabitlemenize olanak sağlayan benzersiz Click&Go kolay montaj sistemi sayesinde saniyeler içinde monte ve demonte edilebilir.
Mutfak robotu
Toplam:
Kolay Montaj sistemiyle montaj ve demontaj işlemleri saniyeler içinde halledilebilir. Kaseyi herhangi bir pozisyonda yerleştirin, kapağını kapatın ve sadece düğmeye basın.
700 W motor, 3 hız ayarı ve darbe düğmesi ile doğru hızı seçebilirsiniz
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler