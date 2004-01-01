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      HR7628/01

      HR7628/01

      Bu ürün satışta değil

      HR7628/01

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      HR7628/01
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      HR7628/01

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      Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

      Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

      PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

      Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

      Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

      1,75 litrelik kırılmaya karşı dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 litredir (Tek seferde 5 smoothie porsiyonuna kadar).

      Ayrı iç gövde olmadığından malzemeler haznenin ortasından sızmaz

      Ayrı iç gövde olmadığından malzemeler haznenin ortasından sızmaz

      Diğer daha ucuz mutfak robotlarının aksine, bu Philips Mutfak Robotu'nun haznesinin ortasında iç baca gövdesi yoktur. Dolayısıyla, çorbalar ve diğer sıvılar haznenin orta kısmından sızmaz ve mutfak robotunuz ile mutfak tezgahınız temiz kaır! Cihazınızın kurulum işlemini de oldukça kolaylaştırır. Bağlantı elemanlarını kullanarak aparat yuvasını haznedeki yerine oturtmanız yeterlidir.

      %40 daha geniş besleme borusu (Philips HR7625 modeline kıyasla)

      %40 daha geniş besleme borusu (Philips HR7625 modeline kıyasla)

      Yeni Philips Daily Collection Mutfak Robotu, önceki HR7625 modelinden %40 daha geniş bir besleme borusuyla gelir. Böylelikle meyveleri ve sebzeleri önceden kesmenize gerek kalmaz ve zamandan tasarruf edersiniz

      Güçlü kullanım için 650 Watt motor

      Güçlü kullanım için 650 Watt motor

      Bu Philips Mutfak Robotu, güçlü motoruyla tüm favori tariflerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.

      Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

      Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

      Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.

      Makinede yıkanabilir aksesuarlar

      Makinede yıkanabilir aksesuarlar

      Philips Mutfak Robotu'nun tüm aksesuar parçalarını bulaşık makinenizin üst rafında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

      Krema ve yumurta akı için çırpma aparatı

      Krema ve yumurta akı için çırpma aparatı

      Yumurta veya kremayı karıştırmak, çırpmak veya kıvamlı hale getirmek için mükemmel bir araçtır. En iyi hacmi ve kıvamı elde etmek için düşük hız ayarını kullanın. Lezzetli tatlılar hazırlamak veya mayonez yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

      Yüksek performanslı paslanmaz çelik disk bıçaklar

      Yüksek performanslı paslanmaz çelik disk bıçaklar

      Favori yiyeceğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken, doğru paslanmaz çelik disk bıçağını seçmek ve disk yuvasına takmaktır. En etkili dilimleme ve doğrama sonuçlarını sunması için performansı kapsamlı bir şekilde test edildi.

      Doğrama için uzun ve güçlü, S biçimli paslanmaz çelik bıçak

      Doğrama için uzun ve güçlü, S biçimli paslanmaz çelik bıçak

      Keskin ve güçlü, S biçimli paslanmaz çelik bıçak soğan gibi sebzeleri anında doğrar. Kuruyemiş, et gibi malzemeler, hatta turta hamuruna harç oluşturmak için de kullanılabilir

      Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

      Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

      Geniş 2,1 l hazne (1,5 l çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Dahil
        • S biçimli bıçak ünitesi
        • Doğrama bıçağı
        • Kalın dilimleme aracı
        • Çırpma aparatı
        • Kalın doğrama aracı
        • İnce doğrama aracı
        • İnce dilimleme aracı
        • Hazne

      • Tasarım

        Renk
        Beyaz

      • Genel özellikler

        Ürün özellikleri
        • Entegre kablo yuvası
        • Kaymaz ayak
        • Darbeli

      • Servis

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Ambalaj
        > %90 geri dönüşümlü malzeme
        Kullanım kılavuzu
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt

      Badge-D2C

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