HR7320/10
Her gün zahmetsiz ve ev yapımı yiyeceklerin keyfini çıkarın
Sağlıklı ev yapımı yemeklerden hoşlanıyorsanız ama programınız yoğunsa Philips Daily Kompakt Mutfak Robotumuza bayılacaksınız. Bu kompakt koleksiyonu özellikle koşuşturmacalı yaşam tarzına sahip kullanıcılarımız için tasarladık. Hızlı ve zahmetsiz bir şekilde harika yemekler hazırlayabilirsiniz.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt Mutfak Robotu
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Güçlü motorumuz, ekmek hamurundan sert sebzeler, peynir ve çikolataya kadar çeşitli malzemelerle rahatlıkla başa çıkabilir. Ayrıca kolayca dilimler ve öğütür.
Kesim öncesinde minimum işlem için geniş besleme tüpüyle hızlı hazırlık.
Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı.
Tüm aksesuar parçalarını bulaşık makinenizin üst rafında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.
1,5 L dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 L'dir (tek seferde maksimum 5 porsiyon smoothie).
19'dan fazla işlevi ile yapabilecekleriniz sınırsızdır: yemekler, ekmekler, soslar ve daha fazlası. Yüksek kaliteli, çok işlevli aksesuarları kullanarak malzemeleri S biçimli bıçak ile doğrayın, püre yapın, kıyın ya da 2'si 1 arada disk ile dilimleyin veya öğütün. Keyfinize göre çırpın, karıştırın, yoğurun ve daha fazlasını yapın.
Her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için aksesuar rengini aynı hız rengiyle eşleştirmeniz yeterlidir. Krema ya da yumurta çırpmak, hamur işi yapmak veya ekmek hamuru hazırlamak için 1. hız ayarını kullanın. 2. hız ayarı; soğan doğramak, et kıymak, smoothie hazırlamak ve daha fazlası için idealdir.
Kompakt Daily Mutfak Robotu, daha az yer kaplamasına rağmen haznenin içinde saklayabileceğiniz vazgeçilmez mutfak gereçleriyle donatılmıştır.
Ergonomik, çift taraflı disk bir tarafla dilimleyip diğer tarafla öğütmeyi çok kolay hale getirir!
Geniş 2,1 L hazne (1,5 L çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.
Menşei
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Kaplama
Servis
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