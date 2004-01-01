  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Her gün zahmetsiz ve ev yapımı yiyeceklerin keyfini çıkarın Her gün zahmetsiz ve ev yapımı yiyeceklerin keyfini çıkarın Her gün zahmetsiz ve ev yapımı yiyeceklerin keyfini çıkarın
      -{discount-value}

      Daily Collection Kompakt Mutfak Robotu

      HR7320/10

      Her gün zahmetsiz ve ev yapımı yiyeceklerin keyfini çıkarın

      Sağlıklı ev yapımı yemeklerden hoşlanıyorsanız ama programınız yoğunsa Philips Daily Kompakt Mutfak Robotumuza bayılacaksınız. Bu kompakt koleksiyonu özellikle koşuşturmacalı yaşam tarzına sahip kullanıcılarımız için tasarladık. Hızlı ve zahmetsiz bir şekilde harika yemekler hazırlayabilirsiniz.

      Bu ürün satışta değil

      Daily Collection Kompakt Mutfak Robotu

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Mutfak Robotu

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Daily Collection
      - {discount-value}

      Daily Collection

      Kompakt Mutfak Robotu

      toplam

      recurring payment

      Her gün zahmetsiz ve ev yapımı yiyeceklerin keyfini çıkarın

      Vazgeçilmez aksesuarlar ve yer tasarrufu sağlayan tasarımla

      • 700 W
      • 19 işlev
      • 2'si 1 arada disk
      • Haznede saklama
      Zahmetsiz işleme için güçlü 700 W motor

      Zahmetsiz işleme için güçlü 700 W motor

      Güçlü motorumuz, ekmek hamurundan sert sebzeler, peynir ve çikolataya kadar çeşitli malzemelerle rahatlıkla başa çıkabilir. Ayrıca kolayca dilimler ve öğütür.

      Kesim öncesinde minimum işlem için geniş besleme tüpüyle hızlı hazırlık

      Kesim öncesinde minimum işlem için geniş besleme tüpüyle hızlı hazırlık

      Kesim öncesinde minimum işlem için geniş besleme tüpüyle hızlı hazırlık.

      Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

      Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

      Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı.

      Tüm aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Tüm aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Tüm aksesuar parçalarını bulaşık makinenizin üst rafında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

      Ağır kullanıma uygun dayanıklı ve şeffaf hazne

      Ağır kullanıma uygun dayanıklı ve şeffaf hazne

      1,5 L dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 L'dir (tek seferde maksimum 5 porsiyon smoothie).

      Kullanışlı hepsi bir arada cihaz: yoğurma, çırpma, öğütme, dilimleme

      19'dan fazla işlevi ile yapabilecekleriniz sınırsızdır: yemekler, ekmekler, soslar ve daha fazlası. Yüksek kaliteli, çok işlevli aksesuarları kullanarak malzemeleri S biçimli bıçak ile doğrayın, püre yapın, kıyın ya da 2'si 1 arada disk ile dilimleyin veya öğütün. Keyfinize göre çırpın, karıştırın, yoğurun ve daha fazlasını yapın.

      Kolay eşleştirme için renk kodlu hız ve aksesuar kılavuzu

      Her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için aksesuar rengini aynı hız rengiyle eşleştirmeniz yeterlidir. Krema ya da yumurta çırpmak, hamur işi yapmak veya ekmek hamuru hazırlamak için 1. hız ayarını kullanın. 2. hız ayarı; soğan doğramak, et kıymak, smoothie hazırlamak ve daha fazlası için idealdir.

      Daha az alan ihtiyacı ve tüm aksesuarlar için hazne içinde saklama olanağı

      Kompakt Daily Mutfak Robotu, daha az yer kaplamasına rağmen haznenin içinde saklayabileceğiniz vazgeçilmez mutfak gereçleriyle donatılmıştır.

      2'si 1 arada çift taraflı paslanmaz çelik diskler: öğütme ve dilimleme

      Ergonomik, çift taraflı disk bir tarafla dilimleyip diğer tarafla öğütmeyi çok kolay hale getirir!

      1,5 L hazne kapasitesi ile aynı anda maksimum 5 porsiyon hazırlayın

      Geniş 2,1 L hazne (1,5 L çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin

      • Aksesuarlar

        Dahil
        • Hazne
        • S biçimli bıçak ünitesi
        • Çırpma aparatı
        • Yoğurma aparatı
        • Döndürülebilen disk bıçak

      • Teknik özellikler

        Güç
        700  W
        Hazne kapasitesi
        2,1  L
        Gerilim
        220-240  V
        Frekans
        50-60  Hz
        Hazne çalışma kapasitesi
        1,5 (veya 500 g un)  L
        Büyük kapasiteli demlik
        1  L

      • Tasarım

        Renk
        Siyah

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürünün boyutları (UxGxY)
        244x244x377  mm

      • Genel özellikler

        Dilimleme diski sayısı
        1 (ters çevrilebilir)
        Ürün özellikleri
        • Kablo Saklama
        • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
        • Entegre kablo yuvası
        • Kaymaz ayak
        • Darbeli
        Hız ayarı sayısı
        2 + darbe

      • Kaplama

        Ana gövde malzemesi
        ABS
        Aksesuar malzemesi
        Metal (2'si 1 arada disk) ve plastik (Yoğurma aparatı ve çırpma diski)
        Bıçak malzemesi
        Paslanmaz çelik
        Malzeme haznesi
        SAN
        Malzeme posa kabı/itici
        SAN

      • Servis

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      *

      * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.