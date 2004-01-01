HR2876/01
Bu ürün satışta değil
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Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
350 W motor gücüne sahip blender
Kolay karıştırma için güçlü 350 W motor.
Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi
Taşınabilir şişesi sayesinde en favori içeceklerinizin keyfini dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.
Kırılmaya dayanıklı blender ölçeği
Bu güçlendirilmiş plastik blender ölçeği asla kırılmaz.
Kablo sarıcı mutfağınızın düzenli kalmasını sağlar
Blenderin kablo saklama bölmesi sayesinde kabloyu kolayca saklayabilir ve mutfağınızı düzenli tutabilirsiniz.
Sökülebilir blender bıçağı
Kolay ve etkili temizlik için bıçağı blender haznesinden çıkarın.
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Tasarım özellikleri
Ana Malzeme
ABS Plastik Renkler
Metalik gri Bıçak malzemesi
Paslanmaz çelik Malzeme bıçakları
Paslanmaz çelik Şişe malzemesi
SAN
Aksesuarlar
Taşınabilir şişe
Evet
Teknik özellikler
Güç
350
W Gerilim
220-240 V Frekans
50/60
Hz Kapasiteli blender haznesi
0,6
L Kapasiteli şişe
0,6
L
Genel özellikler
Kablo Saklama
Evet Hız ayarı
1 Çıkarılabilir bıçak
Evet
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