  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • -{discount-value}

      HR2876/01

      HR2876/01

      Bu ürün satışta değil

      HR2876/01

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Blender

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      HR2876/01
      - {discount-value}

      HR2876/01

      Toplam

      recurring payment

      Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

      350 W motor gücüne sahip blender

      350 W motor gücüne sahip blender

      Kolay karıştırma için güçlü 350 W motor.

      Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi

      Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi

      Taşınabilir şişesi sayesinde en favori içeceklerinizin keyfini dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.

      Kırılmaya dayanıklı blender ölçeği

      Kırılmaya dayanıklı blender ölçeği

      Bu güçlendirilmiş plastik blender ölçeği asla kırılmaz.

      Kablo sarıcı mutfağınızın düzenli kalmasını sağlar

      Kablo sarıcı mutfağınızın düzenli kalmasını sağlar

      Blenderin kablo saklama bölmesi sayesinde kabloyu kolayca saklayabilir ve mutfağınızı düzenli tutabilirsiniz.

      Sökülebilir blender bıçağı

      Sökülebilir blender bıçağı

      Kolay ve etkili temizlik için bıçağı blender haznesinden çıkarın.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım özellikleri

        Ana Malzeme
        ABS Plastik
        Renkler
        Metalik gri
        Bıçak malzemesi
        Paslanmaz çelik
        Malzeme bıçakları
        Paslanmaz çelik
        Şişe malzemesi
        SAN

      • Aksesuarlar

        Taşınabilir şişe
        Evet

      • Teknik özellikler

        Güç
        350  W
        Gerilim
        220-240 V
        Frekans
        50/60  Hz
        Kapasiteli blender haznesi
        0,6  L
        Kapasiteli şişe
        0,6  L

      • Genel özellikler

        Kablo Saklama
        Evet
        Hız ayarı
        1
        Çıkarılabilir bıçak
        Evet

      Bu ürün için destek alın

      SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      *

      * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.