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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini blender

Üretimden kaldırıldı

Daily CollectionMini blender

HR2876/00

Hızlı, taze ve keyifli

Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun!

Tüm avantajları görüntüleyin

"Taşınabilir" şişeli kompakt blender

Hızlı, taze ve keyifli

  • 350 W

  • 0,6 L

  • mini doğrayıcı ile

  • Taşınabilir şişe aksesuarı

Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi

Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi

Taşınabilir şişesi sayesinde en favori içeceklerinizin keyfini dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.

Blenderin Premium Krom kaplamalı ana gövdesi

Blenderin Premium Krom kaplamalı ana gövdesi

Blenderin Krom kaplamalı ana gövdesi mutfak tezgahınızın üzerinde harika görünecek.

350 W motor gücüne sahip blender

350 W motor gücüne sahip blender

Kolay karıştırma için güçlü 350 W motor.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları