2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR2876/00
Hızlı, taze ve keyifli
Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun!
350 W
0,6 L
mini doğrayıcı ile
Taşınabilir şişe aksesuarı
Taşınabilir şişesi sayesinde en favori içeceklerinizin keyfini dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.
Blenderin Krom kaplamalı ana gövdesi mutfak tezgahınızın üzerinde harika görünecek.
Kolay karıştırma için güçlü 350 W motor.
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