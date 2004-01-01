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      HR2874/00

      Bu ürün satışta değil

      HR2874/00

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        Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi

        Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi

        Taşınabilir şişesi sayesinde en favori içeceklerinizin keyfini dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.

        350 W motor gücüne sahip blender

        350 W motor gücüne sahip blender

        Kolay karıştırma için güçlü 350 W motor.

        Kırılmaya dayanıklı blender ölçeği

        Kırılmaya dayanıklı blender ölçeği

        Bu güçlendirilmiş plastik blender ölçeği asla kırılmaz.

        Sökülebilir blender bıçağı

        Sökülebilir blender bıçağı

        Kolay ve etkili temizlik için bıçağı blender haznesinden çıkarın.

        Kablo sarıcı mutfağınızın düzenli kalmasını sağlar

        Kablo sarıcı mutfağınızın düzenli kalmasını sağlar

        Blenderin kablo saklama bölmesi sayesinde kabloyu kolayca saklayabilir ve mutfağınızı düzenli tutabilirsiniz.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          ABS Plastik
          Renkler
          Gri ve beyaz
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Malzeme bıçakları
          Paslanmaz çelik
          Şişe malzemesi
          SAN

        • Aksesuarlar

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        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          350  W
          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60  Hz
          Kapasiteli blender haznesi
          0,6  l
          Kapasiteli şişe
          0,6  l

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Evet
          Hız ayarı
          1
          Çıkarılabilir bıçak
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