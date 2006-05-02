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  • Sessiz meyve suyu
  • Sessiz meyve suyu
  • Sessiz meyve suyu
  • Sessiz meyve suyu
  • Sessiz meyve suyu
  • Sessiz meyve suyu
  • Sessiz meyve suyu
  • Sessiz meyve suyu

Üretimden kaldırıldı

Narenciye sıkacağı

HR2752/50

Sessiz meyve suyu

Bu narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki, güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır.

Tüm avantajları görüntüleyin

En sessiz narenciye sıkacağı

Sessiz meyve suyu

  • Doğrudan akış

  • metal süzgeç

  • Damlama önleyici

  • Otomatik yön değiştirme

Güçlü 85 Watt motor

Güçlü 85 Watt motor

Damlamayı durdurur

Damlamayı durdurur

Narenciye sıkacağının damlama önleme sistemi, kaldırıldığında sıkacağın tezgaha damlamasını engelleyecektir. Sökülebilir ve bulaşık makinesine atılabilir malzemeden üretilmiş olan damlama önleme sisteminin temizlenmesi son derece kolaydır.

Ultra sessiz motor

Teknik Özellikler

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