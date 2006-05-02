2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR2752/50
Sessiz meyve suyu
Bu narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki, güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır.
Doğrudan akış
metal süzgeç
Damlama önleyici
Otomatik yön değiştirme
Narenciye sıkacağının damlama önleme sistemi, kaldırıldığında sıkacağın tezgaha damlamasını engelleyecektir. Sökülebilir ve bulaşık makinesine atılabilir malzemeden üretilmiş olan damlama önleme sisteminin temizlenmesi son derece kolaydır.
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