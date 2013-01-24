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    Narenciye sıkacağı

    HR2752/50
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sessiz meyve suyu Sessiz meyve suyu Sessiz meyve suyu
      -{discount-value}

      Narenciye sıkacağı

      HR2752/50
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Sessiz meyve suyu

      Bu narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki, güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Narenciye sıkacağı

      Sessiz meyve suyu

      Bu narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki, güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Sessiz meyve suyu

      Bu narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki, güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Narenciye sıkacağı

      Sessiz meyve suyu

      Bu narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki, güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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        Narenciye sıkacağı

        Toplam:

        Sessiz meyve suyu

        En sessiz narenciye sıkacağı

        • Doğrudan akış
        • metal süzgeç
        • Damlama önleyici
        • Otomatik yön değiştirme
        Güçlü 85 Watt motor

        Güçlü 85 Watt motor

        Damlamayı durdurur

        Damlamayı durdurur

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Çelik gümüşü püskürtülmüş
          Malzeme
          PP

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50/60 Hz
          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          85 W
          Kordon uzunluğu
          1,2 m

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Damlama durdurma
          Evet
          Doğrudan akış
          Evet
          Toz kapağı
          Evet

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