HR2738/01
Bu ürün satışta değil
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500 ml Meyve suyu sürahisi ile birlikte gelir
Fazla miktarda meyve suyu hazırlama kapasitesi sağlayan 500 ml meyve suyu sürahisi
yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son
yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son
Entegre kordon saklama bölümü
Muhafazanın altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden kazanın.
Kompakt tasarımıyla yer kaplamaz
Katı meyve sıkacağı kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahında çok az yer kaplar. Cihazı en dar alanlarda bile saklayabilirsiniz.
Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir
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Tasarım özellikleri
Ana Malzeme
PP Plastik Renkler
Parlak beyaz Sürahi malzemesi
PP Plastik
Genel özellikler
Kaymaz ayak
Evet Entegre kablo yuvası
Evet
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