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      HR2738/01

      HR2738/01

      Bu ürün satışta değil

      HR2738/01

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      HR2738/01
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      HR2738/01

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      500 ml Meyve suyu sürahisi ile birlikte gelir

      500 ml Meyve suyu sürahisi ile birlikte gelir

      Fazla miktarda meyve suyu hazırlama kapasitesi sağlayan 500 ml meyve suyu sürahisi

      yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son

      yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son

      yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son

      Entegre kordon saklama bölümü

      Entegre kordon saklama bölümü

      Muhafazanın altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden kazanın.

      Kompakt tasarımıyla yer kaplamaz

      Kompakt tasarımıyla yer kaplamaz

      Katı meyve sıkacağı kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahında çok az yer kaplar. Cihazı en dar alanlarda bile saklayabilirsiniz.

      Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Teknik Özellikler

      • Tasarım özellikleri

        Ana Malzeme
        PP Plastik
        Renkler
        Parlak beyaz
        Sürahi malzemesi
        PP Plastik

      • Genel özellikler

        Kaymaz ayak
        Evet
        Entegre kablo yuvası
        Evet
      Badge-D2C

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