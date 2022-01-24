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  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
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  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
  • Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın

Daily CollectionNarenciye sıkacağı

HR2738/00

4.8
| (18) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın
Philips narenciye sıkacağı, damlatmaz sürahisi ve 500 ml kapasitesiyle taze portakal suyu hazırlamayı kolaylaştırır. Kompakt, sessiz ve pratiktir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Pratik ve telaşsız meyve suyu keyfi

Narenciye sıkacağı ile tazeliği yakalayın

  • 500 ml kapasiteli sürahi ile bol meyve suyu

  • Kompakt tasarım, kolay saklama

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

  • Otomatik yön değiştirme ile verimli sıkım

  • Damlamayı önleyen yeni sürahi ucu tasarımı

0,5 L kapasiteyle tek seferde çok sıkım

0,5 L kapasiteyle tek seferde çok sıkım

Philips Daily Collection narenciye sıkacağı, 500 ml ile küçük meyve ve portakal sıkacağı kategorisinde ideal çözümdür. Kompakt gövdesi sayesinde tezgah üstünde az yer kaplar. Kaymaz ayakları ve dahili kablo saklama bölmesi ile düzenli ve güvenli bir kullanım sunar.

Damlatmaz sürahi ucu temiz kullanım sağlar

Damlatmaz sürahi ucu temiz kullanım sağlar

Yenilenen sürahi ucu ile tek kullanımda bol miktarda meyve suyunu sıkar ve damlamayı önler. Temiz ve pratik meyve suyu hazırlığı için idealdir.

Kablo saklama haznesiyle düzenli görünüm

Kablo saklama haznesiyle düzenli görünüm

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bu sayede kullanım sonrası temizliği zahmetsizdir. Kullanışlı kablo saklama sistemi ile Elektrikli narenciye sıkacağı arayanlar için hem hijyenik hem pratik bir çözümdür.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.8

5 üzerinden

18

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

24/01/2022

Türkiye

Türkiye

Her eve lazım...

Philips kalitesi, uygun fiyat. Alacaklara tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR2738/00 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR2738/00 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır

18/12/2021

Türkiye

Türkiye

Başarılı bir ürün

Portakal,mandalin ve limonu çok güzel sıkıyor posasini güzel cikariyor.pratik kullanımı var philips kalitesi kendini belli ediyor.

Avantajlar

Küçük oluşu ve yer kaplamaması

Dezavantajlar

Sesi biraz fazla gibi

Bu değerlendirme Daily Collection HR2738/00 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır

Bu değerlendirme Daily Collection HR2738/00 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır

15/10/2021

Türkiye

Türkiye

harika

çok kaliteli sağlam narenciye için mükemmel rahatlıkla alabilirsiniz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HR2752/90 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HR2752/90 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır

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