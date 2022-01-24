Philips en iyisini yapar diyordum ama bu kadarını da beklemiyordum.Çok sessiz,Çok pratik ,Çok kullanışlı. Ben özellikle nar sıkmak için aldım.Doğru seçim yapmışım.çok kuvvetli kolayca sıkıyor.Benim gibi üşengeç bir insan bile günde iki defa nar suyu sıkıp içiyor.Şimdi annemle ablama da alacağım çünkü onlar da bayıldı.Yapanların eline ve yüreğine sağlık......