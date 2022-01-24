2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
500 ml kapasiteli sürahi ile bol meyve suyu
Kompakt tasarım, kolay saklama
Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
Otomatik yön değiştirme ile verimli sıkım
Damlamayı önleyen yeni sürahi ucu tasarımı
Philips Daily Collection narenciye sıkacağı, 500 ml ile küçük meyve ve portakal sıkacağı kategorisinde ideal çözümdür. Kompakt gövdesi sayesinde tezgah üstünde az yer kaplar. Kaymaz ayakları ve dahili kablo saklama bölmesi ile düzenli ve güvenli bir kullanım sunar.
Yenilenen sürahi ucu ile tek kullanımda bol miktarda meyve suyunu sıkar ve damlamayı önler. Temiz ve pratik meyve suyu hazırlığı için idealdir.
Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bu sayede kullanım sonrası temizliği zahmetsizdir. Kullanışlı kablo saklama sistemi ile Elektrikli narenciye sıkacağı arayanlar için hem hijyenik hem pratik bir çözümdür.
4.8
5 üzerinden
18
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
OZUM2048
24/01/2022
Türkiye
Her eve lazım...
Philips kalitesi, uygun fiyat. Alacaklara tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR2738/00 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR2738/00 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır
muguet26
18/12/2021
Türkiye
Başarılı bir ürün
Portakal,mandalin ve limonu çok güzel sıkıyor posasini güzel cikariyor.pratik kullanımı var philips kalitesi kendini belli ediyor.
Avantajlar
Küçük oluşu ve yer kaplamaması
Dezavantajlar
Sesi biraz fazla gibi
Bu değerlendirme Daily Collection HR2738/00 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır
Bu değerlendirme Daily Collection HR2738/00 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır
osvs
15/10/2021
Türkiye
harika
çok kaliteli sağlam narenciye için mükemmel rahatlıkla alabilirsiniz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HR2752/90 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HR2752/90 Narenciye sıkacağı için yapılmıştır