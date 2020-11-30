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Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün
Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün