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    Daily Collection

    Narenciye sıkacağı

    HR2738/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolayca taze meyve suyu sıkma Kolayca taze meyve suyu sıkma Kolayca taze meyve suyu sıkma
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      Daily Collection Narenciye sıkacağı

      HR2738/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolayca taze meyve suyu sıkma

      Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 119,99 TL

      Daily Collection Narenciye sıkacağı

      Kolayca taze meyve suyu sıkma

      Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün

      Kolayca taze meyve suyu sıkma

      Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 119,99 TL

      Daily Collection Narenciye sıkacağı

      Kolayca taze meyve suyu sıkma

      Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Narenciye sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolayca taze meyve suyu sıkma

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir, kompakt tasarım

        • 0,5 L
        • 25 W
        • Otomatik yön değiştirme
        • Kablo Saklama
        500 ml Meyve suyu sürahisi ile birlikte gelir

        500 ml Meyve suyu sürahisi ile birlikte gelir

        Fazla miktarda meyve suyu hazırlama kapasitesi sağlayan 500 ml meyve suyu sürahisi

        yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son

        yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son

        yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son

        Entegre kordon saklama bölümü

        Entegre kordon saklama bölümü

        Muhafazanın altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden kazanın.

        Kompakt tasarımıyla yer kaplamaz

        Kompakt tasarımıyla yer kaplamaz

        Katı meyve sıkacağı kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahında çok az yer kaplar. Cihazı en dar alanlarda bile saklayabilirsiniz.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Parlak beyaz
          Ana Malzeme
          PP Plastik
          Sürahi malzemesi
          PP Plastik

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          25  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          0,80  m
          Büyük kapasiteli sürahi
          0,5  L

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