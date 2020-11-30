Kolayca taze meyve suyu sıkma

Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün