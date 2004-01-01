HR2713/31
Bu ürün satışta değil
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Sosis doldurma aparatları 12 mm (ince) ve 22 mm (kalın)
2 farklı boyutta tasarlanan sosis doldurma aparatı, farklı türde sonuçlar almanızı sağlar. Daha ince sonuçlar için 12 mm aparatı, daha kalın sonuçlar için 22 mm aparatı kullanın.
Yenilikçi 2 taraflı temizleme aracı
Yenilikçi 2 taraflı temizleme aracı, temizlik süresini %50 azaltır. Kıymayı hazırladıktan sonra kıyma ızgarasını temizleme aracının üzerine takın ve musluk suyu altında yıkayın. Tıkanmış ızgara deliklerini temizleme derdine son!
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Aksesuarlar
Dahil
Temizleme aracı
Kalın dilimleme aracı
İnce dilimleme aracı
İçli köfte makinesi
Sosis doldurma aparatı
Tasarım
Renk
Beyaz, Kaşmir grisi
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