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      HR2713/31

      HR2713/31

      Bu ürün satışta değil

      HR2713/31

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      Bu ürün
      HR2713/31
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      HR2713/31

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      Sosis doldurma aparatları 12 mm (ince) ve 22 mm (kalın)

      2 farklı boyutta tasarlanan sosis doldurma aparatı, farklı türde sonuçlar almanızı sağlar. Daha ince sonuçlar için 12 mm aparatı, daha kalın sonuçlar için 22 mm aparatı kullanın.

      Yenilikçi 2 taraflı temizleme aracı

      Yenilikçi 2 taraflı temizleme aracı, temizlik süresini %50 azaltır. Kıymayı hazırladıktan sonra kıyma ızgarasını temizleme aracının üzerine takın ve musluk suyu altında yıkayın. Tıkanmış ızgara deliklerini temizleme derdine son!

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Dahil
        • Temizleme aracı
        • Kalın dilimleme aracı
        • İnce dilimleme aracı
        • İçli köfte makinesi
        • Sosis doldurma aparatı

      • Tasarım

        Renk
        Beyaz, Kaşmir grisi
      Badge-D2C

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