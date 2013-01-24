Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır

Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün