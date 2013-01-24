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Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır
Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır
Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır
Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır
Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Çorba Ustası
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Philips Çorba Ustası'nın kullanımı çok kolay 5 programı mevcut.
Philips Çorba Ustası ile 20 dakika içinde favori çorbanız hazır!
İnce süzülmüş çorba, kalın süzülmüş çorba, komposto, smoothie ve manuel karıştırma için 5 ön tanımlı ayar.
Mükemmel sonuçlar için ekstra manuel karıştırma fonksiyonu.
Etkin 990 W ısıtma gücü sayesinde en sevdiğiniz çorbalar 20 dakikada hazır.
30'dan fazla lezzetli, ilham veren tarif ve uzman ipuçları içeren bir tarif kitabı birlikte verilir.
Philips Çorba Ustası, çorbanızı 40 dakika sıcak tutar.
Tasarım
Teknik spesifikasyonlar