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    Viva Collection

    Çorba Ustası

    HR2200/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır
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      Viva Collection Çorba Ustası

      HR2200/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır

      Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL
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      Viva Collection Çorba Ustası

      Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır

      Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır

      Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Viva Collection Çorba Ustası

      Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır

      Philips Çorba Ustası mükemmel çok amaçlı kullanım için 5 programa sahiptir. Süzme çorba, taneli çorba, komposto ve smoothie hazırlayabilir. Bu cihazı ayrıca normal blender olarak kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz ev yapımı tarifleri hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Çorba Ustası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Çorba, komposto ve smoothie hazırlamayı kolaylaştırır

        Sağlıklı. Lezzetli. Ev Yapımı.

        • 5 programlı 1,2 L
        • Paslanmaz tek muhafaza
        • 0,8 m kablo
        • 31 tarif içeren kitapçık
        5 ön tanımlı ayardan oluşan basit kullanıcı arayüzü

        5 ön tanımlı ayardan oluşan basit kullanıcı arayüzü

        Philips Çorba Ustası'nın kullanımı çok kolay 5 programı mevcut.

        En sevdiğiniz çorbanızı 20 dakikada hazırlayın

        En sevdiğiniz çorbanızı 20 dakikada hazırlayın

        Philips Çorba Ustası ile 20 dakika içinde favori çorbanız hazır!

        Çorba, komposto, smoothie ve daha fazlası için sıcak ve soğuk karıştırma

        Çorba, komposto, smoothie ve daha fazlası için sıcak ve soğuk karıştırma

        İnce süzülmüş çorba, kalın süzülmüş çorba, komposto, smoothie ve manuel karıştırma için 5 ön tanımlı ayar.

        Mükemmel sonuçlar için ekstra manuel karıştırma fonksiyonu

        Mükemmel sonuçlar için ekstra manuel karıştırma fonksiyonu

        Mükemmel sonuçlar için ekstra manuel karıştırma fonksiyonu.

        990 W güç

        990 W güç

        Etkin 990 W ısıtma gücü sayesinde en sevdiğiniz çorbalar 20 dakikada hazır.

        İlham veren tarifler içeren bir tarif kitabı birlikte verilir

        İlham veren tarifler içeren bir tarif kitabı birlikte verilir

        30'dan fazla lezzetli, ilham veren tarif ve uzman ipuçları içeren bir tarif kitabı birlikte verilir.

        Kolay temizlenir

        Kolay temizlenir

        Büyük 1,2 L sürahi 4 porsiyonluktur

        Büyük 1,2 L sürahi 4 porsiyonluktur

        40 dakika sıcak tutar

        Philips Çorba Ustası, çorbanızı 40 dakika sıcak tutar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk(ler)
          Parlak beyaz, siyah ve kırmızı
          Malzeme haznesi
          Paslanmaz çelik

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isıtma gücü
          990  W
          Motor gücü
          180  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Kapasite
          1,2  L
          Kordon uzunluğu
          0,8  m
          Program sayısı
          5

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