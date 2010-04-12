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Üretimden kaldırıldı

HR2167/41

HR2167/41

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Kırılmaya dayanıklı hazne

Kırılmaya dayanıklı hazne

Bu güçlendirilmiş plastik hazne asla kırılmaz.

Darbe fonksiyonu

Darbe fonksiyonu

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Değişken hız kontrolü

Değişken hız kontrolü

Kullanımı kolay dönen düğmesiyle blenderi istediğiniz hıza ayarlayın.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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