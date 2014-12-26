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Üretimden kaldırıldı

HR2166/91

HR2166/91

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Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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