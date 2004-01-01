Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay
Philips Daily Collection Blender, smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için 400 W motoru, 1,5 L hazneyi ve 5 bıçaklı tırtıklı kesiciyi bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay!
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay
Philips Daily Collection Blender, smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için 400 W motoru, 1,5 L hazneyi ve 5 bıçaklı tırtıklı kesiciyi bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay!
Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay
Philips Daily Collection Blender, smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için 400 W motoru, 1,5 L hazneyi ve 5 bıçaklı tırtıklı kesiciyi bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay!
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay
Philips Daily Collection Blender, smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için 400 W motoru, 1,5 L hazneyi ve 5 bıçaklı tırtıklı kesiciyi bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay!
Blender
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Kolay karıştırma için güçlü 400 W motor
Yeni tasarım bıçak malzemeleri etkili bir şekilde karıştırarak ve keserek kendiniz ve aileniz için mükemmel içecekler hazırlamanızı sağlar.
Yeşillik, biber, soğan ve et gibi yumuşak malzemeleri doğramak için mini doğrama aksesuarını kullanın.
Kahve, bezelye, fındık ve kurutulmuş kırmızı biberler gibi sert malzemeleri öğütmek için el değirmeni aksesuarını kullanın.
Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırabilirsiniz.
Karıştırma derecesini ve süreyi kolayca kontrol etmek için "Darbe" modunu kullanabilirsiniz.
Bu yeni kulp, hazneyi rahat bir şekilde tutmanızı ve taşımanızı sağlar.
Yeni sürahi ucu, bardağa doldurduktan sonra sızıntı olmasını önleyecektir.
Blender gövdesinin altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden tasarruf edin.
Bu basit ve kolay fark edilebilir kilit göstergesi, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği zamanı bildirir.
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.
Bu güçlendirilmiş plastik sürahi asla kırılmaz. 1,5 litrelik sürahinin çalışma kapasitesi 1,25 litredir.
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Genel özellikler
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