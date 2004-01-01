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    Daily Collection Blender

    HR2114/05
    • Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay
      -{discount-value}

      Daily Collection Blender

      HR2114/05

      Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

      Philips Daily Collection Blender, smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için 400 W motoru, 1,5 L hazneyi ve 5 bıçaklı tırtıklı kesiciyi bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay!

      Bu ürün satışta değil

      Daily Collection Blender

      Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

      Philips Daily Collection Blender, smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için 400 W motoru, 1,5 L hazneyi ve 5 bıçaklı tırtıklı kesiciyi bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay!

      Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

      Philips Daily Collection Blender, smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için 400 W motoru, 1,5 L hazneyi ve 5 bıçaklı tırtıklı kesiciyi bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay!

      Bu ürün satışta değil

      Daily Collection Blender

      Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

      Philips Daily Collection Blender, smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için 400 W motoru, 1,5 L hazneyi ve 5 bıçaklı tırtıklı kesiciyi bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay!

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Blender

        - {discount-value}

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        Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

        ekstra yüksek güç ve bıçak ile

        • 400 W
        • 1,5 L Plastik Sürahili
        • öğütücülü ve doğrayıcılı
        • 5 bıçaklı tırtıklı kesici
        Güçlü 400 W motor

        Güçlü 400 W motor

        Kolay karıştırma için güçlü 400 W motor

        Etkili öğütme ve karıştırma için 5 bıçaklı tırtıklı kesici

        Etkili öğütme ve karıştırma için 5 bıçaklı tırtıklı kesici

        Yeni tasarım bıçak malzemeleri etkili bir şekilde karıştırarak ve keserek kendiniz ve aileniz için mükemmel içecekler hazırlamanızı sağlar.

        Yumuşak malzemeleri doğramak için mini doğrayıcı

        Yumuşak malzemeleri doğramak için mini doğrayıcı

        Yeşillik, biber, soğan ve et gibi yumuşak malzemeleri doğramak için mini doğrama aksesuarını kullanın.

        Sert malzemeler için öğütücü

        Sert malzemeler için öğütücü

        Kahve, bezelye, fındık ve kurutulmuş kırmızı biberler gibi sert malzemeleri öğütmek için el değirmeni aksesuarını kullanın.

        Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar

        Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar

        Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırabilirsiniz.

        Daha iyi karıştırmak ve öğütmek için darbe ayarı

        Daha iyi karıştırmak ve öğütmek için darbe ayarı

        Karıştırma derecesini ve süreyi kolayca kontrol etmek için "Darbe" modunu kullanabilirsiniz.

        Rahat tutuş sağlayan kulp

        Rahat tutuş sağlayan kulp

        Bu yeni kulp, hazneyi rahat bir şekilde tutmanızı ve taşımanızı sağlar.

        Yeni sürahi ucu tasarımıyla karışımları kolayca dökün

        Yeni sürahi ucu tasarımıyla karışımları kolayca dökün

        Yeni sürahi ucu, bardağa doldurduktan sonra sızıntı olmasını önleyecektir.

        Entegre kordon saklama bölümü

        Entegre kordon saklama bölümü

        Blender gövdesinin altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden tasarruf edin.

        Blenderin kullanıma hazır olduğunu belirten kilit göstergesi

        Blenderin kullanıma hazır olduğunu belirten kilit göstergesi

        Bu basit ve kolay fark edilebilir kilit göstergesi, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği zamanı bildirir.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.

        Kırılmaya dayanıklı plastik sürahi

        Bu güçlendirilmiş plastik sürahi asla kırılmaz. 1,5 litrelik sürahinin çalışma kapasitesi 1,25 litredir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          PP
          Renkler
          Beyaz ve bej
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Blender sürahisi malzemesi
          SAN

        • Aksesuarlar

          Öğütücü
          Evet
          Mini doğrayıcı
          Evet

        • Teknik özellikler

          Güç
          400  W
          Gerilim
          220-240 V
          Kablo uzunluğu
          0,85  m
          Etkili hazne kapasitesi
          l  l
          Frekans
          50/60  Hz
          Fiş
          3 pimli fiş
          Maksimum Hazne Kapasitesi
          1,5 L

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Hız ayarı
          2 ve darbe düğmesi

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