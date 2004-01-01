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      HR2113/05

      HR2113/05

      Bu ürün satışta değil

      HR2113/05

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      Bu ürün
      HR2113/05
      - {discount-value}

      HR2113/05

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      Güçlü 400 W motor

      Güçlü 400 W motor

      Kolay karıştırma için güçlü 400 W motor

      Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar

      Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar

      Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırabilirsiniz.

      Daha iyi karıştırmak ve öğütmek için darbe ayarı

      Daha iyi karıştırmak ve öğütmek için darbe ayarı

      Karıştırma derecesini ve süreyi kolayca kontrol etmek için "Darbe" modunu kullanabilirsiniz.

      Rahat tutuş sağlayan kulp

      Rahat tutuş sağlayan kulp

      Bu yeni kulp, hazneyi rahat bir şekilde tutmanızı ve taşımanızı sağlar.

      Yeni sürahi ucu tasarımıyla karışımları kolayca dökün

      Yeni sürahi ucu tasarımıyla karışımları kolayca dökün

      Yeni sürahi ucu, bardağa doldurduktan sonra sızıntı olmasını önleyecektir.

      Entegre kordon saklama bölümü

      Entegre kordon saklama bölümü

      Blender gövdesinin altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden tasarruf edin.

      Blenderin kullanıma hazır olduğunu belirten kilit göstergesi

      Blenderin kullanıma hazır olduğunu belirten kilit göstergesi

      Bu basit ve kolay fark edilebilir kilit göstergesi, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği zamanı bildirir.

      Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

      Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

      2 yıl garanti

      2 yıl garanti

      2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.

      Kırılmaya dayanıklı plastik sürahi

      Bu güçlendirilmiş plastik sürahi asla kırılmaz. 1,5 litrelik sürahinin çalışma kapasitesi 1,25 litredir.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım özellikleri

        Ana Malzeme
        PP
        Renkler
        Beyaz ve bej
        Bıçak malzemesi
        Paslanmaz çelik
        Blender sürahisi malzemesi
        SAN

      • Teknik özellikler

        Güç
        400  W
        Gerilim
        220-240 V
        Kablo uzunluğu
        0,85  m
        Etkili hazne kapasitesi
        L  L
        Frekans
        50/60  Hz
        Maksimum Hazne Kapasitesi
        1,5 L

      • Genel özellikler

        Kablo Saklama
        Evet
        Kaymaz ayak
        Evet
        Hız ayarı
        2 ve darbe düğmesi

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