HR2106/01
Bu ürün satışta değil
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Güçlü 400 W motor
Kolay karıştırma için güçlü 400 W motor
Yüksek kaliteli cam hazne, çizilmeleri ve kokuları önler
Yüksek kaliteli cam hazne, çizilmeleri ve kokuları önler. 1,5 litrelik haznenin çalışma kapasitesi 1,25 litredir.
Etkili öğütme ve karıştırma için ProBlend 4 bıçak
Yeni tasarım bıçak malzemeleri etkili bir şekilde karıştırarak ve keserek kendiniz ve aileniz için mükemmel içecekler hazırlamanızı sağlar.
Yeni sürahi ucu tasarımıyla karışımları kolayca dökün
Yeni sürahi ucu, bardağa doldurduktan sonra sızıntı olmasını önleyecektir.
Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar
Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırabilirsiniz.
Daha iyi karıştırmak ve öğütmek için darbe ayarı
Karıştırma derecesini ve süreyi kolayca kontrol etmek için "Darbe" modunu kullanabilirsiniz.
Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Blenderin kullanıma hazır olduğunu belirten kilit göstergesi
Bu basit ve kolay fark edilebilir kilit göstergesi, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği zamanı bildirir.
Entegre kordon saklama bölümü
Blender gövdesinin altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden tasarruf edin.
2 yıl garanti
2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.
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Ürün Özellikleri – Tümünü Göster Ürün Özellikleri – Gizle Teknik Özellikler
Tasarım özellikleri
Ana Malzeme
PP Renkler
Beyaz ve bej Bıçak malzemesi
Paslanmaz çelik Blender sürahisi malzemesi
Sodalime cam
Teknik özellikler
Güç
400
W Gerilim
220-240 V Kablo uzunluğu
0,85
m Etkili hazne kapasitesi
L
L Frekans
50/60
Hz Maksimum Hazne Kapasitesi
1,5 L
Genel özellikler
Kablo Saklama
Evet Kaymaz ayak
Evet Hız ayarı
2 ve darbe düğmesi
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