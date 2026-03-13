2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
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HR1625/00
Üretimden kaldırıldı
Philips el blenderı çırpma ünitemi ne amaçla kullanabilirim?
Sert malzemeler Philips el blenderıma zarar verebilir mi?
Philips el blenderımın bıçak ünitesini değiştirebilir miyim?
Philips el blenderimle buz küpleri parçalayabilir miyim?
Philips el blenderimin seri numarası nerede?
Philips Doğrayıcımda sert yiyecekler parçalayabilir miyim?
Philips doğrayıcı haznesini mikrodalga fırında kullanabilir miyim?
Philips el blenderimin güç düğmesini kalıcı olarak "AÇIK" konumuna ayarlayabilir miyim?
Philips doğrayıcımla buz küplerini kırabilir miyim?
Philips doğrayıcımdaki kokuyu nasıl giderebilirim?
Philips el blender çubuğumu nasıl temizlerim?