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HR1605/01
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Blender çubuğunu çıkarmak için 2 düğmeli açma sistemi
Philips el blenderinin 2 düğmeli açma sistemiyle kolay temizlik için blender çubuğunu çıkarmak oldukça kolaydır.
Tek düğme
Kolay kullanım için tek düğme.
Kolay tutulabilen ince tutma yeri
Daily Collection El blenderi, kolay tutulabilen ince tutma yerine sahiptir.
Güçlü 550 W motor
En zorlu malzemeler için güçlü 550 W motor.
Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı
Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.
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