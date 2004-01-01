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      HR1605/01

      HR1605/01

      Bu ürün satışta değil

      HR1605/01

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      Tümünü gör El Blenderi

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      Bu ürün
      HR1605/01
      - {discount-value}

      HR1605/01

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      Blender çubuğunu çıkarmak için 2 düğmeli açma sistemi

      Blender çubuğunu çıkarmak için 2 düğmeli açma sistemi

      Philips el blenderinin 2 düğmeli açma sistemiyle kolay temizlik için blender çubuğunu çıkarmak oldukça kolaydır.

      Tek düğme

      Tek düğme

      Kolay kullanım için tek düğme.

      Kolay tutulabilen ince tutma yeri

      Kolay tutulabilen ince tutma yeri

      Daily Collection El blenderi, kolay tutulabilen ince tutma yerine sahiptir.

      Güçlü 550 W motor

      Güçlü 550 W motor

      En zorlu malzemeler için güçlü 550 W motor.

      Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı

      Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı

      Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım özellikleri

        Ana Malzeme
        PP ve kauçuk
        Renkler
        Beyaz
        Bıçak malzemesi
        Paslanmaz çelik
        Çubuk malzemesi
        Metal
        Malzeme ölçeği
        SAN

      • Aksesuarlar

        Doğrayıcı
        Kompakt doğrayıcı
        Ölçekli Demlik
        0,5 L

      • Genel özellikler

        Sökülebilir gövde
        2 düğmeli
        Hız ayarı
        1

      Badge-D2C

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