Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler
Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış karıştırma tabanı ve bıçak aksesuarıyla birleştirir. Çorba hazırlarken ve bitkileri kıyarken mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler
Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış karıştırma tabanı ve bıçak aksesuarıyla birleştirir. Çorba hazırlarken ve bitkileri kıyarken mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler
Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış karıştırma tabanı ve bıçak aksesuarıyla birleştirir. Çorba hazırlarken ve bitkileri kıyarken mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler
Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış karıştırma tabanı ve bıçak aksesuarıyla birleştirir. Çorba hazırlarken ve bitkileri kıyarken mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
El blenderi
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Philips el blenderinin 2 düğmeli açma sistemiyle kolay temizlik için blender çubuğunu çıkarmak oldukça kolaydır.
Kolay kullanım için tek düğme.
Daily Collection El blenderi, kolay tutulabilen ince tutma yerine sahiptir.
En zorlu malzemeler için güçlü 550 W motor.
Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.
Philips el blenderinin kompakt doğrayıcı aksesuarı ile yeşillik, fındık, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdaları doğrayabilirsiniz.
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Genel özellikler
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