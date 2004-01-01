  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Daily Collection El blenderi

    HR1605/00
    • Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler
      -{discount-value}

      Daily Collection El blenderi

      HR1605/00

      Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

      Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış karıştırma tabanı ve bıçak aksesuarıyla birleştirir. Çorba hazırlarken ve bitkileri kıyarken mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

      Bu ürün satışta değil

      Daily Collection El blenderi

      Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

      Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış karıştırma tabanı ve bıçak aksesuarıyla birleştirir. Çorba hazırlarken ve bitkileri kıyarken mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

      Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

      Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış karıştırma tabanı ve bıçak aksesuarıyla birleştirir. Çorba hazırlarken ve bitkileri kıyarken mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

      Bu ürün satışta değil

      Daily Collection El blenderi

      Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

      Philips Daily Collection El blenderi, 550 Watt gücü benzersiz şekilde tasarlanmış karıştırma tabanı ve bıçak aksesuarıyla birleştirir. Çorba hazırlarken ve bitkileri kıyarken mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. Sağlıklı yiyecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

      Benzer ürünler

      Tümünü gör El Blenderi

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Daily Collection

        Daily Collection

        El blenderi

        - {discount-value}

        Toplam:

        recurring payment

        Zahmetsizce hazırlanan ev yapımı yemekler

        Mükemmel kıvamlı çorbalar ve incecik kıyılmış bitkiler için

        • 550 W, metal çubuk
        • ProMix
        • 0,5 L Ölçek, doğrayıcı
        • 1 hız
        Blender çubuğunu çıkarmak için 2 düğmeli açma sistemi

        Blender çubuğunu çıkarmak için 2 düğmeli açma sistemi

        Philips el blenderinin 2 düğmeli açma sistemiyle kolay temizlik için blender çubuğunu çıkarmak oldukça kolaydır.

        Tek düğme

        Tek düğme

        Kolay kullanım için tek düğme.

        Kolay tutulabilen ince tutma yeri

        Kolay tutulabilen ince tutma yeri

        Daily Collection El blenderi, kolay tutulabilen ince tutma yerine sahiptir.

        Güçlü 550 W motor

        Güçlü 550 W motor

        En zorlu malzemeler için güçlü 550 W motor.

        Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı

        Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı

        Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.

        Baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdalar için doğrayıcı

        Baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdalar için doğrayıcı

        Philips el blenderinin kompakt doğrayıcı aksesuarı ile yeşillik, fındık, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdaları doğrayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          PP ve kauçuk
          Renkler
          Beyaz
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Çubuk malzemesi
          Metal
          Malzeme ölçeği
          SAN

        • Aksesuarlar

          Doğrayıcı
          Kompakt doğrayıcı
          Ölçekli Demlik
          0,5 L

        • Teknik özellikler

          Güç
          550  W
          Gerilim
          220V-240  V
          Frekans
          50/60  Hz

        • Genel özellikler

          Sökülebilir gövde
          2 düğmeli
          Hız ayarı
          1

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.