Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

Bıçaklarınız, bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün