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    tıraş başlıkları

    HQ8/40
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
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      tıraş başlıkları

      HQ8/40
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      Bıçaklarınız, bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      tıraş başlıkları

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      Bıçaklarınız, bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      Bıçaklarınız, bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      tıraş başlıkları

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      Bıçaklarınız, bir yıl sonunda Everest dağının zirvesine 49 kez çıkmış olur! Böyle bir çalışmadan sonra, en iyi malzemeler bile özelliğini kaybedebilir. Tıraş makinenizin mükemmel performansını koruyun. Başlıkları 2 yılda bir değiştirin. Tüm faydaları görün

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        tıraş başlıkları

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        Toplam:

        Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

        En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

        • DualPrecision
        • 3 başlık
        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

        Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

        Hassas Kesme Sistemi

        Hassas Kesme Sistemi

        Philips tıraş makinesi uzun sakalları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

        Rahat tıraş başlıkları

        Rahat tıraş başlıkları

        Bu Philips tıraş başlıklarının cilt dostu profili rahat bir tıraş deneyimi için pürüzsüz cilt teması sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş başlıkları

          Paketteki tıraş başlığı sayısı
          3
          Aşağıdaki ürün modellerine uyar
          • HQ7100
          • HQ7140
          • HQ7160
          • HQ7180
          • HQ7200
          • HQ7240
          • HQ7290
          • HQ8445
          • HQ8830
          • HQ8850
          • HQ8870
          • HQ8880
          • HQ8882
          • HQ8890
          • HQ8894
          • HQ7300
          • HQ7320
          • HQ7340
          • HQ7360
          • HQ7380
          • HQ7390
          • 7110X
          • 7115X
          • 7125X
          • 7140XL
          • 7145XL
          • 7150X
          • 7180XL
          • 7183XL
          • 7240XL
          • 7260XL
          • 7310XL
          • 7315XL
          • 7325XL
          • 7340XL
          • 7345XL
          • 7350XL
          • 7360XL
          • 7380XL
          • 7800XL
          • 7810XL
          • 8831XL
          • 8845XL
          • 8846XL
          • 8867XL
          • 8881XL
          • 8892XL
          • 8894XL
          • HQ5715
          • HQ6070
          • HQ6073
          • HQ6090
          • HQ6095
          • HQ7120
          • HQ7141
          • HQ7142
          • HQ7143
          • HQ7165
          • HQ7260
          • HQ7310
          • HQ7350
          • HQ7800
          • HQ8825
          • HQ8845
          • HQ8865
          • HQ8875
          • HQ8885
          • HQ8893
          • HQ6075
          • 8825XL
          • 8865XL
          • 8880XL
          • 8883XL
          • 8890XL
          • 8891XL
          • HQ7110
          • HQ7115
          • HQ7125
          • HQ7130
          • HQ7145
          • HQ7150
          • HQ7159
          • HQ7183
          • HQ7190
          • HQ7241
          • HQ7250
          • HQ7280
          • HQ8831
          • HQ8846
          • HQ8867
          • HQ8881
          • HQ8883
          • HQ8891
          • HQ8892
          • HQ8895

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